Vážil 100 kíl a dal si smrteľnú dávku modrej drogy. Eminema zachránilo, že bol ako škrečok v kolese
V jednej chvíli mal 10 dílerov.
„Buď verný sám sebe.“ To je odkaz vyrytý na malej minci, ktorú si Eminem nedávno pripomenul ako symbol života. Pre niekoho by to bol len nenápadný predmet. Pre slávneho rapera je to tichá, ale o to silnejšia pripomienka cesty, ktorá sa začala v momente, keď si uvedomil, že zomrie, ak niečo nezmení.
Desať dílerov
Na vrchole svojej závislosti užívať denne 20 dávok Vicodinu, Ambienu aj Valia. „Brával som toho toľko, že ani presne neviem, čo všetko som si dával,“ vravel kedysi pre magazín People raper, ktorý kombinoval tabletky a alkohol. „Mal som naraz asi desať dílerov, od ktorých som si bral drogy. Sedemdesiatpäť až 80 tabliet Valia za noc… Nechápem, ako je možné, že som ešte tu. Bol som úplne otupený,“ priznával. Dávky, ktoré by iných už dávno zlomili, sa preňho stali každodennou realitou. Ani po prvom pobyte na odvykačke v roku 2005 sa jeho situácia neobrátila k lepšiemu, práve naopak. V období, keď sa snažil nájsť v živote rovnováhu, mu jeden priateľ podal neznáme modré tabletky. A až neskôr zistil, že išlo o metadón.
Hoci sa syntetický opioid používa pri liečbe závislosti a pomáha ľuďom postupne sa zbaviť heroínu alebo silných liekov proti bolesti, pri nesprávnom použití môže spôsobiť predávkovanie a zástavu dýchania. Eminem netušil, že v jednej tabletke má smrteľnú dávku.
Nemohol sa pohnúť
„Môj lekár mi povedal, že množstvo metadónu, ktoré som užil, bolo ekvivalentné štyrom dávkam heroínu,“ priznal v rozhovore pre magazín VIBE. „Keby som to vedel, asi by som si to nevzal. Ale v tom stave, v akom som bol, si nemôžem byť na sto percent istý,“ povedal úprimne spevák o momente, ktorý ho takmer stál život. „Nevedel som, čo sa stalo. Mal som pocit, že som zaspal a zobudil som sa s hadičkami v tele. Chcel som vstať, ale nemohol som sa pohnúť,“ spomínal na chvíle v nemocnici. V tom čase vážil 100 kilogramov a jeho telo bolo na tenkej hranici medzi životom a smrťou.