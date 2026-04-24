Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok
Z kolotoča gamblingu ho dostalo až dôležité rozhodnutie.
Navonok je úspešným hercom, ktorého diváci poznajú zo seriálu Dunaj, k vašim službám či z pokračovania kultovej rozprávky Perinbaba. V súkromí však Lukáš Frlajs dlhé roky zvádzal boj, o ktorom vedelo len minimum ľudí. Až dnes otvorene hovorí o tom, ako sa nenápadná zábava postupne zmenila na problém, ktorý mu vzal pokoj aj veľkú časť úspor.
V podcaste DazPo otvorene priznal, že hazard sa do jeho života dostal ešte v mladosti. Práve to, že o gamblingu sa podľa neho kedysi nehovorilo tak otvorene ako o iných závislostiach, spôsobilo, že nebezpečenstvo dlho podceňoval.
Nenápadný začiatok
„Pri alkohole a drogách sa vždy hovorilo, že je to zlé. Ale gambling sa akoby obišiel. Vôbec sa to neriešilo,“ povedal otvorene. Prvé stávky prišli ešte počas strednej školy. Spočiatku išlo len o občasnú aktivitu s kamarátmi, ktorá nepôsobila nebezpečne. Zlom však podľa neho nastal vo chvíli, keď prišla prvá väčšia výhra. Práve tá v ňom vytvorila pocit, že podobný úspech môže prísť znova.
„Vtedy to chceš skúsiť znova a vznikne z toho kruh,“ opísal herec mechanizmus, ktorý ho postupne vtiahol hlbšie. „Vyhráš, máš povedzme 500 eur. Tak si povieš, že dobre, aj zajtra 500 eur. A potom zrazu zistíš, že si vyhral trinásť a pol tisíca,“ prezradil a dodal, že aj peniaze, ktoré vyhral, nevnímal ako niečo, čo si má odložiť, ale ako akýsi prostriedok na ďalšiu hru.
Napriek tomu mal ale pocit, že má všetko pod kontrolou.