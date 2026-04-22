Najkrajšia preňho bola, keď bola tehotná. Dominika Cibulková a Michal Navara proti sebe nikdy nebojovali
Manželstvo známej športovkyne trvalo desať rokov.
Aj pri takej životnej prehre, akou je rozvod, sa partneri k sebe nemusia správať zákerne a podlo. O korektný prístup sa napriek všetkým ťažkostiam snažia aj Dominika Cibulková a Michal Navara, ktorých manželstvo sa po rokoch ocitlo v troskách. Obaja si totiž pamätajú aj krásne chvíle, ktoré spolu prežili. Najšťastnejšie obdobie zrejme bolo počas tehotenstiev slávnej tenistky, keď si obaja vymieňali tie najkrajšie komplimenty a láskyplné slová.
Jednu z najťažších situácií museli prekonať nedávno - bulvár zverejnil utrápeného a strhaného Michala v nemocnici, kde ho ratovali po údajnom útoku niekoho z Dominikiných rodinných príslušníkov.
Citlivá a milujúca
Keď sa Dominika a Michal pred rokmi náhodne zoznámili v jednom z bratislavských podnikov, vôbec nemohli predvídať, akým smerom sa ich život bude vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Preskočila iskra, dali sa dokopy, obaja boli šťastní a na nebi sa neukazoval ani jeden obláčik.
Obaja svoju lásku spečatili vzájomným áno v roku 2016 a neskôr sa tešili z narodenia prvého potomka, synčeka Jakubka. „Dominiku vnímam ako veľmi silnú ženu, ktorá si vie povedať svoj názor. Je veľmi citlivá, milujúca a extrémny bojovník. A ako matka? To akou je matkou, som možno ani nečakal,“ uviedol vtedy v rozhovore pre Top Fashion Michal.
Zapadali do seba
Dominika mala v tom čase pred narodením svojho druhého dieťatka, dcérky Ninky. Na svojho manžela taktiež nemala krivého slova. „Michal je neskutočný tatino. Keď sa povie, že toto je najlepší otec na svete, nie je to klišé, ale je to Michal. Ja som ta prísnejšia a on viac benevolentný, ale keď zvýši hlas, je to na prvú a občas ho Jakubko paradoxne viac počúva ako mňa. Je rodinný typ a miluje deti, vždy to mal v sebe,“ hovorila športovkyňa o svojom manželovi.
„Navzájom sa rešpektujeme a nebojujeme proti sebe, to je najdôležitejšie. Naše povahy do seba zapadajú a nenarážajú,“ zhodovali sa vtedy spoločne Dominika aj Michal, ktorí sa nedopĺňali len vo výchove, ale aj v partnerskom živote.