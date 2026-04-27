Roky jej núkali alkohol a ona musela predstierať. Lucie Vondráčková po štyridsiatke pochopila dôležitú vec
Očakávania ju kedysi zväzovali viac, než si priznala.
Lucie Vondráčková sa v šoubiznise pohybuje od detstva. S tým prišli očakávania, ktoré na ňu neustále kládlo okolie aj verejnosť. Ako dnes sama priznáva, nebolo vždy jednoduché ustáť, čo sa od nej očakávalo – najmä keď bola ešte veľmi mladá. Tlak okolia silnej natoľko, že keď jej núkali pohárik, musela predstierať alkoholizmus.
Tlak okolia
Už v začiatkoch kariéry cítila, že sa od nej očakáva viac než len talent. Okolie malo jasnú predstavu o tom, ako by sa mala správať, čo by mala robiť a kam by mala smerovať.
„Často sa od nás chce všetko a my to prosto zvládame,“ povedala v podcaste Bubliny na margo žien, ktoré nesú viac, než sa o nich hovorí. Postupne však zistila, že takýto prístup nie je dlhodobo udržateľný. Aj preto si začala viac strážiť vlastné hranice.
Nevinná výhovorka?
Jednou z vecí, ktorú odmietala, bol alkohol. Hoci v hereckom prostredí išlo často o samozrejmosť, ona sa s tým nikdy nestotožnila a vždy si razila cestu zdravého životného štýlu. Ako priznala, v istom momente už nebolo jednoduché opakovane vysvetľovať, prečo si nedá pohárik.
Práve preto si časom našla netradičné riešenie. „Prišla som na geniálnu vec. Hovorila som, viete, ja už nemôžem, ja už som sa prepila, ja už nesmiem. A až tam prišlo pochopenie,“ priznala bez toho, aby si dávala servítku pred ústa. Aj keď išlo len o predstieraný dôvod, pomohol jej vyhnúť sa nepríjemným otázkam a aj tlaku okolia.