Deti odrástli a ona sa našla v komunite pudlikárov. Markizáčka Mirka Almásy sa pochválila veľkým úspechom
Televízna rosnička si našla záľubu, ktorá ju napĺňa.
Mnohí diváci pri sledovaní predpovedí počasia možno netušia, že populárna markízacká rosnička Mirka Almásy je aj vášnivou psičkárkou. To, čo spočiatku začalo ako nevinná kúpa malej čivavy, sa skončilo peknou psou svorkou. Posledný prírastok do rodiny už stihol získať aj úspechy na výstavách v Slovinsku.
V komunite pudlikárov
Ako Mirka pred časom v Teleráne priznala, k súťaženiu sa dostala postupne a celkom náhodou. Keďže jej prvému papierovému pudlíkovi nevyšli spodné jednotky, výstav sa nemohol zúčastniť, ale za to sa spriatelila s majiteľkou jeho brata, ktorý bol súťažný šampión.
„Začala som chodiť na súťaže s kamarátkou s tým, že som ich povzbudzovala, ale postupne som sa dostala do komunity pudlikárov," hovorila so smiechom, pretože ide o dosť špecifickú skupinu psích nadšencov.
Nekončiaca starostlivosť
Máloktorí majitelia psov totiž venujú svojim miláčikom toľko hodín starostlivosti ako práve pudlikári.