Loď mi už odplávala, nik mi neporadil zmraziť si vajíčka. Známe ženy, ktorým k bábätku pomohli odborníci
Tieto slávne matky otvorene priznali, že aby mohli mať dieťa, museli sa obrátiť na odborníkov.
Nie každej žene je dopriate byť matkou a svoje o tom vedia aj niektoré známe slovenské či české mamičky. K dieťaťu sa totiž nedopracovali prirodzenou cestou, ale poväčšine pomocou umelého oplodnenia. O tejto téme sa však neboja hovoriť otvorene a zároveň sa tešiť, že sa vytúženého bábätka napokon dočkali.
4. Daniela Zajíček
Dcéra missky Ivany Christovej Daniela je síce dnes už dvojnásobnou mamou, no k obidvom deťom jej dopomohli odborníci na klinike asistovanej reprodukcie. Daniele sa totiž nedarilo otehotnieť prirodzenou cestou. „Prišli sme, povedali sme, ako dlho sa snažíme, a že by sme chceli dieťa, a že sa nám nejak nedarí,“ uviedla ešte v minulosti známa influencerka, ktorú citoval portál Najmama.sk. Tak sa narodila jej prvá dcérka Zojka.
Ako však vo svojom príspevku na sociálnej sieti neskôr ukázala, ani cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. A s manželom opäť museli vyhľadať odbornú pomoc. Podarilo sa však a Daniela sa vo februári tohto roka stala dvojnásobnou mamou, keď na svet priviedla synčeka Miloša.
3. Eva Cifrová
Aj niekdajšia playmate a modelka Eva Cifrová si k deťom dopomohla umelým oplodnením. Ako informoval portál Najmama.sk, syn aj dcérka Elayia sa narodili po úspešnej in vitro fertilizácii (oplodnenie vajíčka mimo tela ženy, pozn. red.). „Náš malý anjelik Tristan,“ pochválila sa modelka fotografiou svojho druhého dieťaťa na sociálnej sieti, keď prišiel na svet.