Desať rokov čelila šikane každý jeden deň. Meghan Markle prehovorila, ako zvládla ťažkú životnú skúšku
Manželka princa Harryho sa otvorila pri stretnutí so študentami.
Nenávisť cítila každý jeden deň, ale nedokázala proti nej bojovať. Meghan Markle pri stretnutí so študentmi v austrálskom Melbourne diskutovala aj o škodlivosti sociálnych sietí, pričom prehovorila aj o vlastnej skúsenosti. Spoločne s manželom, princom Harrym, poslali veľkým technologickým firmám dôležitý odkaz.
Nie je šanca na zlepšenie
„Už desať rokov som každý jeden deň terčom šikany a útokov. Bola som osobou, ktorú trollovali najviac na svete,“ povedala študentom. S celou situáciou sa prosto iba musela vyrovnať a dôkazom toho, že to zvládla je to, že „je stále tu“.
Markle za zdroj problémov označila práve technologické spoločnosti, ktoré si na nenávisti založili svoj biznis model. „Musíme si uvedomiť, že tento miliardový priemysel je ukotvený a založený na krutosti, len aby získal ďalšie kliknutia a to sa nezmení,“ podotkla.
Zákaz sietí ako vzor
„To znamená, že vy musíte byť silnejší,“ odkázala študentom Meghan, ktorá sa v Austrálii aj s Harrym stretli so zástupcami organizácií, ktoré bojujú za duševné zdravie. Princ Harry v tomto ohľade podporil austrálsky zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov.