Uvedomuje si, že nie každej žene sa to podarí. Natalie Portman po nevere exmanžela opäť našla šťastie
Slávna herečka sa onedlho stane trojnásobnou mamičkou.
„Vyrastala som počúvaním o tom, aké ťažké je otehotnieť,“ priznala Natalie Portman, ktorej otec je gynekológ a odborník na plodnosť. Oscarová hviezda teraz nosí pod srdcom tretie bábätko a keďže od detstva vie, že nie každej žene je dopriate byť matkou, svoje tehotenstvo v 44. rokoch vníma ako obrovské šťastie.
Nevera a rozvod
Držiteľka Oscara za hlavnú ženskú postavu v dráme Čierna labuť si pred časom prešla náročným obdobím, keď sa po nevere manžela a následnom rozvode musela znova postaviť na nohy. Natalie a jej exmanžel Benjamin Millepied sa zoznámili práve pri natáčaní oceňovaného filmu a netrvalo dlho a svoju lásku korunovali aj sobášom a dvomi ratolesťami.
V roku 2023 sa však na verejnosť dostali správy o tom, že herečkin partner mal mimomanželský pomer, čo sa neskôr ukázalo ako pravda. A tak išli obaja od seba.
Nataliino srdce však po čase znova zahorelo láskou, pričom opäť si ju získal Francúz – tentokrát hudobník a producent Tanguy Destable. Pár tvoria približne rok a herečka, ktorá je známa tým, že si svoje súkromie stráži, už svoju radosť neskrýva.
Vďačná
Ako totiž nedávno potvrdila pre Harper’s Bazaar, pod srdcom nosí svoje tretie dieťa.