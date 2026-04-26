Vtedy neboli mobily, tak na to musel ísť inak. Pavel a Valéria sú spolu už 62 rokov, pretože sa nehanbil
Vypýtal si adresu a napísal jej list.
Niektoré vzťahy trvajú pár rokov. A potom sú tu tie, ktoré vydržia takmer celý život – s úplne všetkým, čo k tomu patrí. Svoje o tom vedia aj Pavel a Valéria Šemorovci zo Šale. Aj po 62 spoločných rokoch o tom druhom rozprávajú v superlatívoch a sú príkladom vzájomnej úcty a lásky, ktorá môže byť inšpiráciou pre mnohé ďalšie páry.
Ponúkol jej pomoc
Všetko sa to začalo úplne obyčajným momentom. Ako prezradili pre Život, pán Pavel, rodák z Moravy, bol v tom čase čerstvým absolventom stavebnej fakulty a v Šali pracoval na výstavbe Dusla. Práve kráčal od stanice po návrate z nákupov v Bratislave, keď si všimol krásne dievča, ktoré sa trápilo s ťažkou taškou. Netušil, že práve v tej chvíli sa začína príbeh, ktorý pretrvá viac ako šesť desaťročí.
„Ponúkol som jej pomoc a odprevadil ju k autobusu,“ spomína a dodáva, že nešlo o dlhé zoznamovanie ani nijaké veľké slová. Krátka cesta k autobusu však stačila na to, aby vedel, že si učiteľku Valériu chce v živote udržať čo najdlhšie. V čase, keď neexistovali mobilné telefóny, musel konať veľmi rýchlo. „Predtým, ako nastúpila do autobusu, vypýtal som si od nej adresu. Napísal som jej list a pozval ju na rande,“ dodáva.
Všimla si pokoj a istotu
Ich prvé stretnutia boli nenápadné. Prechádzky, rozhovory a čas, ktorý trávili spolu. Práve v tom si k sebe našli cestu. „Moja manželka ma zaujala, okrem toho, že bola veľmi pekná, na nič sa nehrala, bola veľmi úprimná, to som si na nej cenil,“ hovorí dnes pán Pavel.
Valéria si na ňom zas všimla najmä pokoj a istotu. „Bol veľmi rozvážny, pokojný, vedel, čo chce. Skrátka pevný ako skala. A na dôvažok po celý život ostal džentlmen tak ako pri našom zoznámení," dodala.
Po roku randenia nasledovala svadba. Nebola okázalá, skôr praktická. Konala sa v Bratislave, aby to mali obe rodiny približne rovnako ďaleko. Jednoduché neboli ani prípravy – obrúčky si museli dať vyrobiť z rodinného zlata.