Vírivka v obývačke je na hrane, varovali ho. Dlhovlasý Tomáš z Mama ožeň ma prezradil posledné tajomstvo
Legendárna šou sa na obrazovkách Jojky pomaly chýli ku koncu.
Hneď v úvodnej časti Mama, ožeň ma ukázal, čo má v strede obývačky a prekvapil tým súťažiace aj divákov. Banskobystričan Tomáš si hneď po odštartovaní legendárnej zoznamovacej šou získal sympatie Slovákov svojím smutným životným príbehom, ale aj vírivkou, ktorú vo svojej obývačke rozhodne nemá každý. Slovenský Legolas pred koncom relácie napokon prezradil, prečo to tak je. Rozhovor pre Jojku citoval Nový Čas.
Na hrane
Úvod zoznamovacej šou patril aj dvadsaťštyriročnému Tomášovi, ktorého príbeh dojal mnohých divákov. Nepoznal totiž otcovskú lásku a celý život sa o neho starala len mama Janka. Mladíkov otec totiž podľa Tomášových slov po deťoch netúžil a keď sa narodil, o svojho syna príliš záujem nejavil.
Mladý Banskobystričan však zaujal aj tým, že priamo doma a to dokonca v obývačke má umiestenú vec, ktorú by ste v iných domácnostiach asi hľadali len márne - vírivku. Na relax v nej neváhal ihneď po zoznámení pozvať aj tri nádejné uchádzačky o jeho srdce - dvadsaťjedenročnú Viktóriu, devätnásťročnú Heidi a dvadsaťročnú Mišku.
Ako však nedávno prezradil, ešte predtým, než sa rozhodol vírivku dať rovno do obývačky, poradil sa s odborníkom z rodiny. „Môj ujo je stavebný inžinier, tak som sa s ním poradil, či to vôbec je možné takto to tam položiť. Povedal, že je to na hrane, ale môže to byť,“ vysvetlil slovenský Legolas, ktorý sa pre tento druh relaxu priamo v dome odhodlal aj z pohodlných dôvodov.