Otravené detské výživy nie sú prvou takouto kauzou. Po šokujúcom prípade zaviedli systém, ktorý nás dnes chráni
Ľudia sa aj v minulosti snažili útočiť cez produkty alebo vydierať veľké firmy.
Správy o otrave detskej výživy jedom na potkany spôsobila rozruch na celom Slovensku. „Kto môže takto ohrozovať deti?" pýtajú sa znepokojení ľudia. Aj keď sa takéto prípady nedejú často, obdobné situácie sa odohrali aj v minulosti a s vážnymi dôsledkami. Naštartovali však celý kolotoč pozitívnych zmien, ktoré už dnes považujeme za úplnú samozrejmosť.
Vyhrážky, ktoré si nevšimli
Kontaminované detské výživy značky Hipp už medzičasom zaistili nielen na Slovensku v Dunajskej Strede, ale aj v Brne a následne v nich potvrdili prítomnosť jedu na potkany. Práve do Dunajskej Stredy mala totiž putovať vytipovaná šarža výrobku.
Z predaja boli následne stiahnuté všetky výrobky, ktoré by mohli predstavovať aj potenciálne riziko. Výrobky, ktoré zaistili, niesli presné znaky opísané páchateľom vo výhražnej správe - otrávené balenia mali mať zo spodnej strany bielu nálepku s červeným kruhom.
Rakúska polícia pracuje s verziou, že ide o pokus vydierať výrobcu populárnych detských výrobkov a samotná spoločnosť odmietla možnosť, že by za celým incidentom mohli byť jej výrobné procesy alebo kontrolné mechanizmy. Firma mala podľa rakúskych médií dostať výhražný mail už 27. marca s tým, že vydierači od nej požadovali až dva milióny eur. K prečítaniu správy však došlo až 16. apríla a teda v čase, kedy už kriminálnici naplnili svoje výhražné tvrdenia.
Ako spoznať rizikový výrobok?
- Biela nálepka s červeným kruhom na spondej časti balenia
- Podozrivý zápach
- Znaky manipulácie s obalom
- Poškodené viečko
- Po otvorení nezaznie povestné „puknutie"
Kyanid v najpredávanejšom lieku
Najznámejším a najrozsiahlejším prípadom, ktorý mal zároveň najväčší vplyv na spoločnosť a bezpečnosť, je...