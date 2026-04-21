Z čoho sa vyrábajú lyžiarske rukavice a čo to znamená pre prax
Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Dcérka, všetko už bolo odspievané, hovoril jej Karel Gott. Charlotte vydáva prvú pieseň a ľudia sú nadšení

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: ChatGPT

Ich konštrukcia je navrhnutá tak, aby zvládala kombináciu mechanického zaťaženia, vlhkosti, vetra a nízkych teplôt.

Lyžiarske rukavice predstavujú technicky prepracovaný produkt, kde každá vrstva plní presne definovanú funkciu. Ich konštrukcia je navrhnutá tak, aby zvládala kombináciu mechanického zaťaženia, vlhkosti, vetra a nízkych teplôt. Pánske, dámske aj detské lyžiarske rukavice majú potom také vlastnosti  – vodeodolnosť, priedušnosť, tepelný komfort či odolnosť – ktoré sú priamo závislé od použitých materiálov a spôsobu ich spracovania.

Vonkajšia vrstva: mechanická odolnosť a ochrana

Vonkajší materiál (tzv. shell) zabezpečuje ochranu pred vetrom, vlhkosťou a mechanickým opotrebením. Najčastejšie ide o syntetické tkaniny ako polyamid (nylon) alebo polyester, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou, nízkou nasiakavosťou a dobrou odolnosťou voči oderu.

Tieto materiály bývajú často doplnené o DWR úpravu (Durable Water Repellent), ktorá zvyšuje ich schopnosť odpudzovať vodu. V praxi to znamená, že kvapky vody sa nevsakujú do materiálu, ale stekajú po povrchu.

Koža, najmä kozia alebo hovädzia, sa používa buď na výrobu celých rukavíc alebo aspoň v oblasti dlane. Jej výhodou je vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu a lepšie trecie vlastnosti. To sa prejavuje presnejším a istejším úchopom pri manipulácii s lyžiarskymi palicami. Koža má zároveň prirodzenú elasticitu, no vyžaduje pravidelnú údržbu, aby si zachovala svoje vlastnosti.

Membrána: rovnováha medzi vodeodolnosťou a priedušnosťou

Membrána je kľúčový funkčný prvok, ktorý určuje, ako sa správajú lyžiarske rukavice pánske, dámske aj detské vo vlhkom prostredí. Ide o mikroporéznu alebo hydrofilnú vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vody dovnútra, no umožňuje odvod vodných pár smerom von.

Technicky sa tieto vlastnosti vyjadrujú dvoma parametrami:

  • vodný stĺpec (odolnosť voči prieniku vody),
  • priedušnosť (schopnosť odvádzať vlhkosť).

V praxi kvalitná membrána zabezpečuje, že ruky zostávajú suché nielen pri kontakte so snehom, ale aj pri zvýšenej fyzickej aktivite. Nedostatočná priedušnosť vedie k hromadeniu vlhkosti vo vnútri rukavice, čo následne znižuje tepelný komfort.

Izolačná vrstva: riadenie tepelného komfortu

Izolácia je zodpovedná za udržiavanie tepla vytváraním vrstvy vzduchu, ktorý funguje ako tepelný izolant. Najčastejšie sa používajú syntetické materiály ako polyesterové vlákna (napr. Primaloft, Fiberfill), ktoré si zachovávajú izolačné vlastnosti aj vo vlhkom stave.

Výhodou syntetických izolácií je ich nízka hmotnosť, dobrá stlačiteľnosť a schopnosť rýchleho schnutia. V praxi to znamená stabilný tepelný výkon aj pri premenlivých podmienkach.

Prírodné izolácie, ako páperie, poskytujú veľmi vysoký tepelný komfort pri nízkej hmotnosti, no ich nevýhodou je citlivosť na vlhkosť. Po navlhnutí strácajú izolačné schopnosti, preto sa používajú skôr v špecifických podmienkach alebo v kombinácii so syntetikou.

Dôležitým faktorom je aj rozloženie izolácie – kvalitné lyžiarske rukavice dámske, pánske aj detské majú rôznu hrúbku izolácie na dlani a chrbte ruky, čo optimalizuje kombináciu tepla a citlivosti.

Vnútorná vrstva: transport vlhkosti a komfort

Vnútorná podšívka (lining) zabezpečuje kontakt s pokožkou a zohráva dôležitú úlohu pri transporte vlhkosti. Používajú sa materiály ako mikrofleece alebo jemné syntetické tkaniny, ktoré majú dobré hydrofilné vlastnosti.

Ich úlohou je odvádzať pot z pokožky do vyšších vrstiev, kde sa môže odpariť cez membránu. V praxi to znamená suchší pocit na rukách a vyšší komfort počas dlhodobého používania.

Konštrukčné detaily, ktoré ovplyvňujú výkon

Okrem samotných materiálov zohráva dôležitú úlohu aj konštrukcia rukavíc. Predtvarované prsty znižujú únavu ruky pri držaní lyžiarskych palíc, zatiaľ čo spevnené švy a výstuhy zvyšujú životnosť.

Dôležité sú aj detaily ako:

  • elastické manžety alebo sťahovanie na zápästí,
  • predĺžená manžeta proti prenikaniu snehu,
  • protišmykové úpravy dlane,
  • kompatibilita s dotykovými displejmi.

Tieto prvky síce neovplyvňujú základné fyzikálne vlastnosti materiálov, no výrazne zvyšujú funkčnosť rukavíc v reálnych podmienkach.

Čo to znamená pre prax

Technické zloženie lyžiarskych rukavíc má priamy dopad na ich správanie na svahu. Kombinácia kvalitného shellu, spoľahlivej membrány a optimalizovanej izolácie zabezpečuje rovnováhu medzi ochranou, komfortom a citlivosťou.

Pre rekreačné lyžovanie je kľúčová najmä tepelná pohoda a jednoduchá údržba. Pri športovom alebo výkonnostnom lyžovaní sa kladie väčší dôraz na presnosť úchopu, odolnosť materiálov a efektívny odvod vlhkosti.

Výsledkom správne zvolenej kombinácie materiálov je stabilný výkon rukavíc počas celého dňa – bez premŕzania, bez nadmerného potenia a bez obmedzenia pohybu. Práve tieto vlastnosti odlišujú kvalitné lyžiarske rukavice od bežných zimných modelov.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…