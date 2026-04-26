Rebríček najkrajších miest strednej Európy prekvapil: slovenské poklady tromfli aj známe letoviská
Najkrajšie miesta nie sú len pri mori.
Európa je plná miest, ktoré vyrážajú dych a niektoré z nich máme oveľa bližšie, než by sme čakali. Nový rebríček najkrajších miest strednej Európy ukázal, že o pozornosť už dávno nebojujú len prímorské destinácie. Do výberu sa dostali aj menej nápadné lokality, ktoré si získajú cestovateľov atmosférou, históriou aj architektúrou. A ako sa ukázalo, Slovensko v ňom zohráva výraznejšiu úlohu, než by mnohí tipovali.
Malé mestá, veľké čaro
Za výberom stojí cestovateľský portál My Wanderlust, ktorý oslovil blogerov z rôznych krajín. Spoločne vytvorili zoznam miest, ktoré ich v strednej Európe očarili najviac.
Na prvom mieste sa umiestnilo rakúske mestečko Kitzbühel. Ide o známu zimnú destináciu, no podľa autorov má čo ponúknuť počas celého roka. „Malé stredoveké mesto,“ opisuje portál s tým, že jeho čaro dotvárajú farebné domy, konské povozy v uliciach a kulisa hôr v pozadí.
Druhé miesto patrí bieloruskému Nesvižu, ktorý síce geograficky balansuje na hranici strednej Európy, no podľa autorov si pozornosť rozhodne zaslúži. Historický komplex rodu Radziwiłłov zapísaný v UNESCO prekvapí aj tých, ktorí túto krajinu doteraz obchádzali.
Na treťom mieste skončila česká Kutná Hora, ktorá bola kedysi jedným z najvýznamnejších miest vďaka ťažbe striebra. Dnes láka návštevníkov najmä historickým centrom a netradičnou kostnicou. „Stále môžete cítiť jej stredovekú dušu pri prechádzke úzkymi uličkami starého mesta,“ približuje portál.
Do prvej päťky sa dostali aj destinácie, ktoré Slováci dobre poznajú z dovoleniek. Štvrté miesto obsadila chorvátska Korčula a prvú päťku uzatvára bulharský Melnik.
Práve to ukazuje, že rebríček neuprednostňuje len známe turistické centrá, ale aj menšie mestá s autentickou atmosférou. O to zaujímavejšie je, že medzi nimi sa nestratili ani slovenské lokality.