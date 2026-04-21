Japonská princezná si vzala neurodzeného muža a odmietla miliónové veno. Dnes by ste ju nespoznali
Máme len jeden život a chcem ho prežiť s človekom, ktorého milujem, priznala láska jej života.
Ešte pred pár rokmi patrila medzi najsledovanejšie ženy Japonska, dnes by ste ju na ulici pokojne obišli bez toho, aby ste si ju všimli. Bývalá princezná Mako si totiž vybrala život, ktorý je na míle vzdialený od pozlátka cisárskeho dvora. Vydala sa za neurodzeného snúbenca, odmietla miliónové veno a podľa najnovších fotografií dnes žije úplne iný život, aký si pre ňu priali jej rodičia.
Odmietla milión
Keď sa Mako v roku 2021 rozhodla vydať za spolužiaka z univerzity, muža z úplne obyčajného prostredia, nešlo len o romantický príbeh, ale aj o kauzu, ktorá otriasla celým Japonskom. V krajine, kde tradície a pravidlá monarchie stále zohrávajú významnú úlohu, to vyvolalo obrovskú vlnu kritiky aj emócií. „Budem šťastná, keď si budem môcť vytvoriť vrelú, spokojnú a usmievavú rodinu,“ povedala na konferencii v roku 2017, keď sa s právnikom Keiom Komurom zasnúbili.
Obdobie pred svadbou sprevádzali kontroverzie a sobáš museli pre nezhody v rodine viackrát odložiť. Napriek tomu sa rozhodli ísť vlastnou cestou – vzali sa na miestnom úrade bez okázalej hostiny. Mako sa sobášom s neurodzeným mužom vzdala nielen titulu, ale aj finančného vyrovnania vo výške viac ako milión dolárov, ktoré bežne dostávajú ženy odchádzajúce z kráľovskej rodiny.
„Veľmi sa ospravedlňujem za spôsobené nepríjemnosti a som vďačná všetkým, ktorí ma naďalej podporujú. Pre mňa je Kei nenahraditeľný – manželstvo bolo pre nás nevyhnutnou voľbou,“ vravela krátko po svadbe. Jej manžel vtedy otvorene priznal: „Milujem Mako. Máme len jeden život a chcem ho prežiť s človekom, ktorého milujem.“
Realita piatich rokoch
Po svadbe sa presťahovali do Spojených štátov, kde si začali budovať nový život ďaleko od očí verejnosti. Dnes žijú na pokojnom predmestí v štáte Connecticut a zdá sa, že presne takýto život si Mako vždy želala. Najnovšie fotografie, ktoré zverejnil New York Post, zachytávajú bývalú princeznú v momentoch, ktoré by ešte pred pár rokmi pôsobili nepredstaviteľne.