Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem
Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid
Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid — Foto: Instagram - cristiano; Reprofoto YouTube KARIÉRIS - Robil som pre Cristiana Ronalda (život okolo legendy)

Z predavača kebabu sa stal bodyguard futbalovej legendy.

Keď Dávid ako 19-ročný odchádzal z domu s jedným kufrom a pár eurami vo vrecku, nevedel poriadne po anglicky a nemal žiadny plán. Tušil však, že ak chce od života viac, musí odísť zo Slovenska. Dnes má za sebou príbeh, ktorý znie ako filmový scenár – zo skromných začiatkov v Anglicku sa vypracoval až na osobného bodyguarda jedného z najslávnejších ľudí planéty. „Keby mi to niekto kedysi povedal, tak poviem, že sú nafetovaní,“ priznal s nadhľadom v podcaste Kariéris.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predavač kebabu

Dávid začínal v Manchestri od nuly. Otec mu vybavil prácu v stánku s kebabom a mladý chalan sa ocitol v úplne novom svete, v ktorom nerozumel jazyku, ľuďom ani pravidlám. Pracoval od rána do noci, žil veľmi skromne a spal na plesnivom matraci v starej budove, ktorá bola pred kolapsom. „Všetko bolo zlé. Ale vedel som, že toto je len začiatok,“ spomínal Dávid, ktorý veril, že stačí vydržať, tvrdo makať a úspech sa raz dostaví.

Práve v tom je podľa neho rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa po prvom neúspechu vrátia domov, a tými, ktorí sa rozhodnú zaťať zuby a pokračovať. Po mesiacoch v kuchyni prišla šanca, ktorá Dávidovi otvorila dvere do celkom iného sveta. Všimli si ho chlapi z ochranky, aby to skúsil ako vyhadzovač pri dverách najznámejších klubov a barov v Manchestri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta k Ronaldovi

„Nemôžeš tam prísť s egom, že všetkých porazíš. Tvoja životnosť by bola asi šesť minút,“ prezradil Slovák, ktorý sa musel naučiť komunikovať s ľuďmi pod vplyvom alkoholu, s agresívnymi návštevníkmi, s celebritami aj s tými, ktorí boli zvyknutí, že sa im nikto nepostaví do cesty. Vtedy pochopil, že profesionalita nie je o tom byť najhlučnejší, ale vedieť správne reagovať v správnej sekunde.

Vďaka svojej profesionalite sa postupne dostal k lepším miestam, prestížnejším podnikom a náročnejším klientom. Robil v baroch a reštauráciách, kam chodili známi futbalisti, podnikatelia, celebrity aj ľudia z prostredia, ktoré si vyžaduje maximálnu diskrétnosť. Všímal si, že mnohí ochrankári chcú od slávnych ľudí niečo získať – fotografiu, kontakt, výhodu, pozornosť. On to však robil inak. „Nikdy som od nich nič nechcel. Vedel som si nastaviť hranice,“ vysvetlil Dávid, ktorý nepôsobil ako fanúšik, ktorý sa chce pri slávnych menách zviesť, ale ako človek, ktorý vie byť oporou, keď treba. A presne tak sa dostal aj ku Cristianovi Ronaldovi.

To je nápad!

Už viem, kam vysadím priesady paradajok: Najlepší manuál pre výsadbu zeleninu a byliniek – držte sa tohoto a úrodu budete rátať na kilá!

Zasaďte PARADAJKY týmto spôsobom a budú dvojnásobne veľké: Odolné proti chorobám, aj proti suchu!

Absolútny zabijak buriny v záhrade: Domáci zázrak za pár drobných zničil aj naodolnejšiu burinu – 1 dávka a čistý celý dvor!

Ak máte doma tento detský olej, máte vyhraté: Je lacný a má využitie, o ktorom väčšina ľudí netuší!

Plný hrniec

Zaručene najlepšie kysnuté cesto na svete: Je ohromne vláčne a také výborné, že k iným receptom sa už nevrátite – univerzálny recept!

100-ročný recept na najlepšiu domácu štrúdľu!

ZMRZLINU nekupujem celé leto: Robím ju z kyslej smotany a šumienky len za 3 minúty!

Kedysi sa toto mäso varilo v každom dome: Teraz ľudia utekajú, keď počujú, čo to je!

Zdravé tipy

Tejto buriny sa kliešte boja ako ohňa: Stačí ju zaliať obyčajným olejom a ochráni vás lepšie, ako drahé repelenty!

Prečo je dobré spojiť dva prsty na nohe páskou? Možno budete prekvapení!

Cesnak s citrónom a medom čistí pľúca od hlienu, detoxikuje a zabraňuje upchávaniu ciev: TU je recept!

Ak máte doma tento detský olej, máte vyhraté: Je lacný a má využitie, o ktorom väčšina ľudí netuší!

