Bude ušatý a plešatý, bála sa pred schôdzkou. Dominika Stará a Michal lásku spečatili až na svadobnom lôžku

Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi.
Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi. — Foto: Instagram @ dstaraofficial (Foto: @ lucia_jancarova_photoartbeauty)

Niekdajšia superstaristka očakáva so svojím manželom tretie bábätko.

„Uvidím ho tam a že možno bude škaredý, ušatý, plešatý, že nič pre mňa,“ myslela si pred prvým stretnutím s Michalom Dominika Stará, po novom Jurena. Známa speváčka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala po tom, ako sa v 16 rokoch umiestnila vo finále speváckej súťaže Superstar na bronzovej priečke, sa so svojím manželom zoznámila úplnou náhodou - cez svoju realitnú maklérku a chorého brata.

Speváčka totiž zháňala bývanie a Michal jej v tom mal pomôcť. No a osud to už potom celé vzal do svojich rúk. A keďže je speváčka veriaca, rozhodla sa vo vzťahu s Michalom pre krok, ktorý sa už v dnešnej dobe príliš nenosí - počkať s prvým milovaním až do svadby. Obaja tak svoju lásku zavŕšili až na svadobnom lôžku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

S mikrofónom na deduškovej oslave

Dominikiným snom bolo už od detstva stať sa nielen speváčkou, ale aj herečkou, a k hudbe ju odmalička viedli aj rodičia. „Spievala som si už ako trojročná, ako päťročná som sa začala zoznamovať s mikrofónom na deduškovej oslave narodenín a práve vtedy som si ho zamilovala,“ prezradila Dominika pre portál Osobnosti.cz. Intenzívnejšie sa potom spevu začala venovať, keď mala desať rokov.

A keď v roku 2009 začali konkurzy do historicky prvej série Česko Slovenskej SuperStar, Dominika nezaváhala ani sekundu a tejto príležitosti sa chopila. Vždy vraj bola cieľavedomá, ctižiadostivá a tvrdohlavá. „Keď si niečo vezmem do hlavy, len tak to z nej nepustím,“ tvrdila o sebe speváčka, ktorá sa v súťaži dostala až do predposledného kola a stala sa tak najlepšie umiestnenou ženou v súťaži.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Úplná náhoda

Po skončení šou však Dominika pri hudbe dlho nezostala a spev zavesila na klinec. Na nejaký čas síce odišla do Spojených štátov amerických, kde sa jej ujal producent spolupracujúci so svetovými hviezdami, ale keď sa odtiaľ vrátila, jej život nabral celkom nový smer. A mohla za to úplná náhoda.

Michala Jurenu totiž stretla začiatkom roka 2020 neočakávane pri kupovaní bytu. „Keď som sa vrátila zo Spojených štátov, tak manažment, čo som mala tu, tak to bola jedna veľká tragédia. Vtedy to bolo také dosť náročné obdobie. A chvíľu na to som stretla svojho muža,“ uviedla v podcaste u Mateja Zrebneho Dominika Stará s tým, že je veriacim človekom a preto verí, že to tak jednoducho malo byť.

Až po svadbe

