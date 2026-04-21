Neznámy darca zabezpečil malý zázrak. Oliver dostal po páde z 38 metrov veľkú šancu, dojatá mama ďakuje
Oliverov boj po páde v Nemecku pokračuje každý deň.
Minulý rok sa mu život zmenil v jedinej sekunde. Pád z 38 metrovej pracovnej plošiny v Nemecku takmer pripravil 19-ročného Olivera z Oravy o všetko. Dnes je jeho príbeh stále zápasom o návrat do života, no posledné dni priniesli niečo, čo jeho rodina nazýva malým zázrakom.
Nečakaná pomoc
Ako sme informovali pred pár týždňami, po mesiacoch liečby v zahraničí sa Oliverovi podarilo vrátiť na Slovensko. Návrat domov však neznamenal koniec náročnej cesty, práve naopak. Po vážnych poraneniach hlavy a chrbtice čaká mladého muža dlhodobá rehabilitácia, ktorá rozhodne o jeho ďalšom pokroku.
Rodina sa od začiatku opiera o pomoc verejnosti. Aj vďaka nej mohol Oliver zostať v Nemecku a absolvovať potrebné zákroky a terapie. Po návrate na Slovensko bol hospitalizovaný v Ružomberku, kde strávil niekoľko týždňov na ARO. Následne sa začal kolotoč každodenných rehabilitácií, ktoré sú pre jeho stav kľúčové.
Vo videu zverejnenom na stránke Pomoc pre Olivera sa teraz jeho mama prihovorila ľuďom, ktorí rodinu podporujú. „Ja sa vám chcem veľmi pekne všetkým poďakovať za každé jedno euro, ktoré ste nám poslali, za každú jednu myšlienku, ktorú ste nám venovali,“ odkázala po mesiacoch plných strachu. Podelila sa však aj o moment, ktorý dojal celú rodinu.