Keby si mohla vysmažiť topánku a zjesť ju, urobí to. Závislosti týchto slávnych ľudí vás zaskočia
Máte výčitky, že stále nakupujete či túžite po sladkom? Nie ste v tom sami.
Deň bez kávy si nedokážete ani len predstaviť a každú jar si musíte kúpiť nové tenisky? Nebojte sa, nie ste jediný, kto má nejakú závislosť. Aj viaceré známe tváre priznali, že niektoré veci si jednoducho nedokážu odoprieť a často dokonca ani nechcú – a v mnohých prípadoch ide o celkom bizarné závislosti.
5. Scarlett Johansson
Jedna z najlepšie platených hollywoodskych herečiek súčasnosti v jednom z rozhovorov priznala svoju závislosť od jedla, konkrétne od kuracích krídeliek marinovaných v barbecue omáčke. Vzdať sa ich nedokáže dokonca ani vtedy, keď musí kvôli natáčaniu držať diétu – vtedy si vraj na nich tajne pochutnáva. „Najväčšiu radosť by mi urobilo, keby ma niekto pozval na večeru a postavil predo mňa tanier plný krídeliek,“ povedala slávna herečka.
4. Emma Watson
Emma Watson a Hermiona Granger majú veľa spoločného. Podobne ako jej cieľavedomá a akademickou obcou posadnutá postava z filmu Harry Potter, aj obľúbená herečka prezradila, že má „závislosť od vedomostí“. „Milujem učenie. Som jednoducho závislá od vedomostí. Robia ma šťastným. Motivujú ma,“ cituje Emmu Watson ACCESS.
V roku 2010 herečka propagovala film Harry Potter a Dary smrti: 1. časť a zároveň študovala na Brownovej univerzite na Rhode Islande. Hoci jej účinkovanie v obľúbených filmoch umožnilo pracovať s hereckými velikánmi, Emme to stále nestačilo. „Nemyslím si, že tým, že robím tieto filmy, viem všetko. Len mám pocit, že to je zmysel života, snažiť sa pochopiť svet okolo vás. A to ma udržiava v kontakte so skutočným životom,“ uviedla. Watsonová v roku 2014 absolvovala Brownovu univerzitu s bakalárskym titulom z anglickej literatúry.
3. Jennifer Aniston
Jennifer Aniston miluje udržiavanie sa v kondícii a za to môže vďačiť svojej závislosti od jogy. Herečka zo seriálu Priatelia už roky spolupracuje s inštruktorkou jogy Mandy Ingber. „Priniesla jogu do môjho života. Úplne mi zmenila život,“ cituje slávnu hviezdu People.