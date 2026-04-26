Pizza na rande? Pokiaľ nemáte 14 rokov, tak nie, hovorí lektor etikety. Päť najväčších chýb, ktoré robíme
Podľa renomovaného lektora etikety majú ľudia s dodržiavaním spoločenských pravidiel v niektorých oblastiach stále problém.
Rifle do divadla, tepláky do kina či pizza na schôdzke - sú podľa lektora etikety Daniela Šmída len niektoré zo spoločenských pravidiel, ktoré majú ľudia stále problém dodržiavať. Povedal to v podcaste Blesku a uviedol aj ďalšie oblasti života, v ktorých podľa neho robíme tie najväčšie chyby.
Sedenie v MHD
„Predtým som ľudí v duchu hodnotil viac ako dnes. V súčasnosti už väčšmi rešpektujem, ale menej tolerujem,“ hovorí ďalej Daniel Šmíd s tým, že väčšina ľudí napríklad ovláda to, že v MHD (mestská hromadná doprava, pozn. red.) by mal mladší človek pustiť sadnúť si staršieho alebo tehotnú ženu. Fakt, že podľa etikety by ale mal pustiť si sadnúť muž akúkoľvek ženu, už až tak samozrejmé nie je.
„Žena je spoločensky významnejšia ako muž, takže by jej muž mal rozhodne ponúknuť miesto na sedenie. Bohužiaľ sa to často nedeje, snáď sa to muži naučia,“ vysvetľuje jasne lektor etikety.
Dress code do divadla
Zároveň dodáva, že osobitnou kapitolou je aj dodržiavanie pravidiel v obliekaní, respektíve predpísaného dress codu. „Máme pocit, že si môžeme na spoločenskú akciu prísť, ako chceme. Že nám to nikto nebude diktovať,“ hovorí Daniel Šmíd, podľa ktorého je práve obliekanie slabinou mnohých ľudí.
„Napríklad divadlo. Do divadla rozhodne nepatria rifle, ale bežne v nich návštevníkov divadiel vídavame,“ uvádza ďalej lektor etikety s tým, že v divadlách to však často kazia aj turisti, respektíve cudzinci. „Sú oblečení na prechádzku po meste a neriešia, že by sa večer do divadla mali prezliecť. Pritom pribaliť si so sebou jedno sako, to nevidím ako problém,“ upozorňuje.