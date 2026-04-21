Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala
Prísna mama ju naučila, ako byť za dámičku aj v chudobe.
„Dnes by som mohla zomrieť.“ To je veta, ktorú si občas povie Zdena Studenková, akoby išlo o celkom obyčajnú myšlienku. Obľúbená herečka je navonok stále upravená, pevná, pohotová a presná aj v tom, čo hovorí. No keď začne rozprávať o svojom detstve, chudobe, o deravých topánkach, bolesti, smrti a napokon aj o láske s Braňom Kostkom, zrazu pred človekom nestojí len legenda slovenského herectva, ale najmä žena z mäsa a kostí, ktorá si všetko, čím dnes je, musela najprv odžiť.
Letela facka a bolo
Zdenu Studenkovú odmalička formovali silné ženy a práve od nich si do života odniesla to najpodstatnejšie. „Veľký vplyv na mňa mala spočiatku moja babička, ktorá bola síce veľmi jednoduchá žena, ale úžasná,“ opísala v podcaste Hovory s Timeou babičku, ktorá nebola žiadnou celebritou, ale obyčajnou ženou, ktorá kedysi viedla domácnosť riaditeľovi Dynamit Nobel a fungovala ako klasická „housefrau“. „Hoci sme boli naozaj chudobná rodina, muselo byť doma vždy veľmi čisto. Mali sme síce hliníkový príbor, ale museli byť servítky, muselo sa jesť pri normálne prestretom stole,“ spomínala Studenková na babičku, ktorá ju naučila, že dôstojnosť človeka nezávisí od peňazí, ale od toho, ako sa správa k sebe aj k svojmu svetu.
Silný vplyv mala aj jej mama – krásna, energická žena, ktorá ju vychovávala sama po tom, čo jej otca zavreli do väzenia. „Vedela, že na mňa musí byť prísna, lebo ja som bola trošku divokejšia,“ priznávala. Mama ju preto viedla pevnou rukou, posielala ju do krúžkov, zamestnávala ju a držala ju v mantineloch. „Keď som niečo nesplnila, povedala: ,Toto je trest,‘ a aj si za tým stála,“ spomínala na mamičku, od ktorej podedila nemeckú disciplínu, ktorá ju sprevádza celý život. „Keď sa mama rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka a bolo,“ povedala otvorene.
Deravé topánky a dámičky
Po návrate otca z väzenia a následnom rozchode rodičov sa s mamou ocitli v období, ktoré nebolo jednoduché. Striedali podnájmy, neistotu a skromné podmienky. „Topánky som mala deravé,“ spomínala si Studenková.