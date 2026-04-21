V 32 rokoch odišla do dôchodku a začala žiť po svojom. Zmenila samu seba aj spôsob života
Z práce odišla skôr, než väčšina začne šetriť.
Niektorí o dôchodku len snívajú, iní si ho plánujú na desaťročia dopredu. Američanka Elizabeth Willard Thamesová však ukazuje, že existuje aj úplne iná cesta. Taká, ktorá síce nie je jednoduchá, no podľa jej slov môže viesť k slobode oveľa skôr, než by mnohí čakali.
Rozhodnutie, ktoré jej zmenilo život a doprialo jej odchod do dôchodku už vo veku 32 rokov, pritom neprišlo zo dňa na deň. Spolu s manželom sa k nemu dopracovali postupne – cez otázky o spokojnosti, peniazoch aj tom, čo vlastne znamená „žiť dobre“.
Nový začiatok
Ako uvádza portál The Guardian, zásadný zlom nastal po svadbe. Práve vtedy si začali viac všímať, kam odchádzajú ich peniaze a čo im to v skutočnosti prináša. Postupne prehodnocovali svoje návyky, až sa rozhodli pre krok, ktorý by mnohí označili za radikálny.
Od marca 2014 začali fungovať v režime prísnej šetrnosti. Peniaze smerovali len na to najnutnejšie – bývanie, jedlo, energie či základné fungovanie domácnosti. Všetko ostatné išlo bokom.
„Po roku sme mali s Nateom pocit, akoby sme konečne našli mapu von z bludiska konzumu. Postupne sa začali ukazovať hlbšie prínosy šetrnosti – ďaleko za hranicou samotného šetrenia či rastu majetku. Stal sa z toho životný štýl,“ opísala žena, ktorá dnes žije na statku, ktorý sa ukrýva v lesoch Vermontu.