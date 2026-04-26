V base som prestal plakať, hovoril, keď padol na dno. Záchranca Rudolfa Schustera liečil aj v Afrike
V minulosti uznávaný kardiológ si v base odsedel päť rokov.
„Má to súvis aj s tým, čo robil matke. Proste to bol krivák,“ hovoril o svojom otcovi Ľubomír Laurinec. V minulosti renomovanému echokardiológovi, ktorý vo Viedni zachránil život bývalému slovenskému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, sa život rozsypal na márne kúsky po tom, ako v sebaobrane bodol svojho otca. Za tento čin ho napokon odsúdili na sedem rokov väzenia.
V base si nakoniec odsedel päť, no po prepustení jeho pád na dno pokračoval, keď skončil na ulici ako bezdomovec. Druhú šancu na dôstojný život dostal Laurinec asi dva roky po svojom prepustení na slobodu - v tom čase sa ho ujal moderátor Vilo Rozboril, ktorý spolu s profesorom Vladimírom Krčmérym mu pomohli znova sa postaviť na nohy. Po relácii mal dokonca podľa informácií Plus Jeden Deň odísť do africkej Rwandy, kde pomáhal liečiť infekčné ochorenia. Po niekoľkých mesiacoch sa však z Afriky vrátil a hovoril, že sa do "kraja tisícich vrchov" plánuje vrátiť.
Potreboval vyšetriť srdce
Ľubomír Laurinec študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Tam potom v roku 1977 aj odštartoval svoju lekársku kariéru. Rokmi praxe sa vypracoval na uznávaného echokardiológ vo výskumnom ústave v Prahe a neskôr deväť rokov pôsobil v nemocnici vo Viedni.
A práve tam sa mu spolu s ďalšími členmi lekárskeho tímu podarilo zachrániť život vtedajšiemu slovenskému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, - bol súčasťou tímu, ktorý ho vyšetroval. Lekári po čase dospeli k presvedčeniu, že jeho stav sa stabilizoval a srdce funguje, ako má. „Prezident Schuster potreboval vyšetriť srdce. Tak si nás zavolal a spravili sme mu vyšetrenie, ako sa patrí. Usúdili sme a vypočítali sme, že je to okej. Že srdiečko funguje dobre,“ spomínal renomovaný kardiológ.
Už nemá viac sĺz
Laurincov život sa dramaticky zmenil po tom, ako v sebaobrane bodol svojho otca.