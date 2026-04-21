Ak sa napiješ z môjho pohára, bude to navždy. Jara Bekra a Moniku Hilmerovú spojila pred 18 rokmi banalita
Známy choreograf bol do herečky zamilovaný už ako tínedžer.
„Slnko v sieti 2008, takto ráno som už asi bol na ceste do starej budovy SND (Slovenské národné divadlo, pozn. red.)... Monika neviem, čo robila, ale rozhodne sme ani jeden z nás netušili, čo sa udeje v ten večer.“ Takto si Jaro Bekr spomína na deň pred 18 rokmi, keď sa dal dokopy so svojou manželkou.
Do Moniky Hilmerovej bol platonicky zamilovaný už ako tínedžer a že raz bude jej partnerom a otcom jej dvoch detí, by ho však asi ani vo sne nenapadlo. Na diskotéke po udeľovaní ocenení Slnko v sieti potom choreografa aj umelkyňu osudovo spojila celkom obyčajná a bežná vec - herpes.
(Ne)obyčajná žena
Vo svojej knihe Na toto vás nikto nepripraví známy choreograf priznal, že do Moniky sa zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Svoju manželku podľa vlastných slov dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zamiloval.
Ako uvádza Pravda, napokon oboch na diskotéke po udeľovaní cien Slnko v sieti spojil banálny herpes. Keď sa chcel totiž Jaro napiť z Monikinho pohára, upozornila ho, že má herpes. Na čo jej on vtipne zakontroval, že by sa napil, aj keby mala lepru. A herečkina odpoveď bola magická - že ak sa napije a chytí ten herpes, tak to už bude navždy.