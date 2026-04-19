Nikto v živote pre mňa neurobil viac ako ty. Wanda Hrycová poslala dojemný odkaz najdôležitejšej osobe
Za rodinu by vraj položila aj život.
„Nikto v mojom živote pre mňa neurobil viac ako ona,“ vyznala sa Wanda Adámik Hrycová. Slová, ktoré vychádzajú z hĺbky jej srdca, venovala svojej mame Veronike, ktorá prednedávnom oslávila 75. narodeniny.
Prekonali tragédiu
Veronika Hrycová strávila viac ako 40 rokov po boku Andyho Hryca a spoločne prekonali aj tragickú stratu syna Huga. „Ustála som rodinnú tragédiu, ktorú neprajem najväčšiemu nepriateľovi. To, čo sme si zažili, je najhoršie, čo môže rodinu a zvlášť matku postihnúť,“ vyznala sa Veronika.
Práve rodina jej dala silu, aby pokračovala v živote ďalej. „Nikoho som nechcela vidieť, žiadna spoločenská udalosť neprichádzala do úvahy. Rozsvietilo sa mi, až keď som uvidela to maličké, ktoré sa na mňa usmievalo. Odrazu ma niekto potreboval. Odrazu som chcela byť tam, kde bol aj on,“ vravela o najstaršom vnúčikovi Artemovi.
Nič pre ňu nie je viac ako rodina
O jej láske k vnukom svedčí aj jeden z jej posledných darčekov. „Včera mal môj syn Vadimko narodeniny a moja 74-ročná mama Veronika Hrycová mu dala takýto darček. Spoločne si dali tandemový parasailingový zážitok. Odpadla som, mami. Si Extraklasse,“ rozplývala sa Wanda Adamík Hrycová minulý rok.
A práve dcéra teraz poslala mame krásny narodeninový odkaz.