Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 481 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nikto v živote pre mňa neurobil viac ako ty. Wanda Hrycová poslala dojemný odkaz najdôležitejšej osobe

— Foto: Instagram @wandahrycova

Za rodinu by vraj položila aj život.

„Nikto v mojom živote pre mňa neurobil viac ako ona,“ vyznala sa Wanda Adámik Hrycová. Slová, ktoré vychádzajú z hĺbky jej srdca, venovala svojej mame Veronike, ktorá prednedávnom oslávila 75. narodeniny.

Veronika a Andy Hrycovci. Foto: Profimedia

Prekonali tragédiu

Veronika Hrycová strávila viac ako 40 rokov po boku Andyho Hryca a spoločne prekonali aj tragickú stratu syna Huga. „Ustála som rodinnú tragédiu, ktorú neprajem najväčšiemu nepriateľovi. To, čo sme si zažili, je najhoršie, čo môže rodinu a zvlášť matku postihnúť,“ vyznala sa Veronika.

Veronika Hrycová. Foto: Reprofoto TV JOJ - Spoveď

Práve rodina jej dala silu, aby pokračovala v živote ďalej. „Nikoho som nechcela vidieť, žiadna spoločenská udalosť neprichádzala do úvahy. Rozsvietilo sa mi, až keď som uvidela to maličké, ktoré sa na mňa usmievalo. Odrazu ma niekto potreboval. Odrazu som chcela byť tam, kde bol aj on,“ vravela o najstaršom vnúčikovi Artemovi.

Nič pre ňu nie je viac ako rodina

O jej láske k vnukom svedčí aj jeden z jej posledných darčekov. „Včera mal môj syn Vadimko narodeniny a moja 74-ročná mama Veronika Hrycová mu dala takýto darček. Spoločne si dali tandemový parasailingový zážitok. Odpadla som, mami. Si Extraklasse,“ rozplývala sa Wanda Adamík Hrycová minulý rok.

A práve dcéra teraz poslala mame krásny narodeninový odkaz.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

