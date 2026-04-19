FOTO: Fanúšikovia neveria, ako vyzerá. Adam Cibuľa narobil chyby, no už chce stáť na vlastných nohách
Kulturista ohúril svojou formou.
Kedysi mal všetko, no pre alkohol sa dostal na úplné dno. Bývalý hviezdny kulturista Adam Cibuľa posledné roky strávil na ulici a na jedlo si zarábal žobraním. Stále však sníval o tom, že dostane ešte jednu šancu – a to sa mu napokon vďaka Vilovi Rozborilovi aj splnilo. O tom, že si ju váži a nič nefláka, svedčia aj hlasy fanúšikov, ktorí ho videli na Majstrovstvách Slovenska. Forma Adama Cibuľu je totiž vzhľadom na jeho vek neuveriteľná.
Najväčší súper? Alkohol
Predpovedali mu hviezdnu kariéru, no najväčším súperom neboli iní kulturisti, ale alkohol. Prvýkrát mal Adam Cibuľa problémy v roku 1996, keď mal odcestovať na majstrovstvá sveta do Jordánska, kde patril medzi favoritov. Cestou na autobus však stretol kamarátov, s ktorými skončil v staničnom bufete.
Za vynechaný šampionát dostal dištanc, dostal sa do finančných problémov a Adam sa musel presťahovať do rómskej osady, odkiaľ pochádzala jeho manželka. A hoci o niekoľko rokov prišla druhá šanca a našli sa aj sponzori, opäť to nezvládol. „Keď si vypije, tak je z neho úplne iný človek. Bez zodpovednosti. Len aby sa nedostal tam, kde už raz bol,“ vravel jeho tréner Dušan Ďubek.
Šanca od Vila Rozborila
Aj napriek ťažkej situácii, do ktorej sa dostal sám, neprestal snívať o návrat. Šancu mu napokon minulý rok ponúkol moderátor Vilo Rozboril. „Adam už zarezáva, po dlhšom čase má konečne prácu a že teda maká poriadne, robotu si váži a zamestnávateľ si ho chváli,“ napísal moderátor na jeseň.
A zdá sa, že tentokrát ju Adam Cibuľa pevne chytá za pačesy.