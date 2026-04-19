Ty si dáky chudučký, si zdravý? pýtajú sa ho. Tajomstvo štíhlej postavy Andyho Krausa je úplne jednoduché
Čo stojí za štíhlou postavou obľúbeného herca a komika?
Keď ho ľudia stretnú, vraj ich udivuje, ako chudo vyzerá – dokonca sa strachujú, či ho náhodou netrápia nejaké zdravotné problémy. Ako však Andy Kraus prezradil v rozhovore s Adelou a Sajfom, všetko je úplne inak.
Nie je to Ozempic ani choroba
„Super vyzeráš. Chudučký ako prútik. Ozempic?“ opýtal sa ho Sajfa, na čo mu Andy Kraus odpovedal podobným štýlom. „To nie. Veľa ľudí si myslí, že mám rakovinu,“ vraví herec a humorista, ku ktorému sa vraj zvyknú pristavovať fanúšikovia a pýtajú sa ho: „Zdravý ste? Tak chudučko vyzeráte.“
„Moja cieľovka je divák z menších obcí a tí keď ma stretnú, oni to tak berú, že chudý človek na dedine, do roka je po ňom,“ smeje sa Andy. Odpoveď, prečo vyzerá tak dobre, je pritom jednoduchá.
Je to aj genetikou
Okrem toho, že cvičí a stará sa o seba, za veľa vďačí genetike. „Máme to v rodine. Otec a mamina boli tiež takí štíhli. Otec zomrel ako zdravý človek, ,len' mu pokazili operáciu, a potom to už nejak išlo. Ale na operáciu išiel zdravý, krásny. Volali sme ho James Bond, krásne vlasy, všetko. Asi to mám aj geneticky,“ vraví.