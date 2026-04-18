Čakala 35 rokov, ale fantasticky to zmenilo jej život. Iveta Malachovská dala zbohom veľkým bolestiam
Som šťastná žena, vraví dnes.
Pláva, behá, cvičí. Iveta Malachovská sa netají tým, že má rada aktívny životný štýl a stará sa o svoje zdravie. Nie je to však tak dávno, čo ju trápili problémy, ktoré jej spôsobovali veľké bolesti. Ako moderátorka prezradila v relácii Záhady tela, všetko sa to zmenilo pred piatimi rokmi – a odvtedy sa cíti ako šťastná žena.
Vedela, že ju to čaká
„Nesedí mi počet kostí, ktoré mám v sebe,“ priznala v relácii STVR Iveta Malachovská, ktorá pred piatimi rokmi podstúpila výmenu bedrového kĺbu. Dnes apeluje na ľudí, aby nevyčkávali, ak s ním majú problémy.
„Od pätnástich rokov som vedela, že ma to čaká a veľmi dlho som to odkladala. Mala som kratšiu nohu o tri centimetre. Chodila som veľmi zle, bolel ma chrbát,“ spomína si na neľahké obdobie. Ako priznala v rozhovore pre Báječnú ženu, v roku 2021 sa napokon odhodlala k dôležitému kroku a dala si vymeniť bedrový kĺb.
Nohu mala o tri centimetre kratšiu po úraze, ktorý mala ako dvanásťročná. „Neviete si predstaviť, ako mi rozdiely v dĺžke nôh zaťažovali chrbticu. Posledné roky som už fungovala iba s liekmi," vravela moderátorka, ktorej sa zákrok oplatil.