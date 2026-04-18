Pred priecestím začal modrať a išlo o minúty. Oskarka zachránili okoloidúci, ktorí urobili správnu vec
Ocitli sa v správnom mieste na správnej chvíli.
Keď rodina malého Oskara zastavila pred železničným priecestím neďaleko Palárikova, netušili, že ich čakajú hororové okamihy. Situáciu, keď išlo o čas a osemmesačný chlapček bojoval o život, vyriešili dvaja muži, ktorí sa na mieste ocitli úplnou náhodou.
Išli okolo
Nečakanými hrdinami sa stali policajti Ľuboš Krásny a Roman Hromádka. Keď sa totiž riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Nových Zámkoch a jeho zástupca presúvali do Palárikova, všimli si ženu s maličkými dieťaťom na rukách, ktorá mu podávala prvú pomoc.
Ako sa píše v správe, ktorú dvom hrdinom adresovala Oskarova stará mama, všetko sa to udialo rýchlo – keď chlapček prestal dýchať, ihneď ho začali oživovať a volali aj záchranku. A práve vtedy sa zjavili Ľuboš a Roman.
Neváhali a konali
„Dieťa prestalo dýchať a začalo modravieť,“ opísali strážcovia zákona na sociálnej sieti. Zasahujúci policajti vedeli, že nesmú zaváhať. Naložili ich preto do auta a rýchlo sa presunuli do nemocnice.