Neutekám z domu a to hovorí za všetko. Alexander Bárta vie, čo je tajomstvom spokojného vzťahu
Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová sú spolu už viac ako 20 rokov.
Hovorili, že ich vzťah bude iba jedna premiéra, dve generálky a koniec. Prešlo však už viac ako 20 rokov a Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová neprajníkom ukazujú, ako veľmi sa mýlili. Na to, aby boli spolu šťastní, ale papier nepotrebujú. Košický rodák teraz pre Život prehovoril, prečo to tak je a čo je korením ich spokojného vzťahu.
Korenia vzťahu
Keď sa spoznali, Alexander bol začínajúcim hercom a Henrieta o deväť rokov staršou skúsenou kolegyňou, ktorá bola okrem toho mamou malého Davida. A zatiaľ čo ostatní poukazovali na vekový rozdiel, ktorý mal byť neprekonateľný, dvojica už viac ako 20 rokov ukazuje, že k sebe patria.
Ako Bárta prezradil v rozhovore, korením ich vzťahu nie je iba jedna vec. „Láska, úcta, rešpekt. Vážiť si toho druhého. Tráviť spolu čas. Mať spolu nejaké záujmy. Byť si pokojne aj kamarátom navzájom,“ vymenoval s úsmevom herec, ktorý sa o romantiku s radosťou stará dodnes.
Rád ju prekvapuje
Svoju partnerku totiž rád prekvapuje. „Ja si myslím, že čaro je práve aj v tom, že človek napríklad aj po 20 rokoch ešte vie toho druhého prekvapiť," vysvetľuje rodený Košičan, podľa ktorého ide vždy o maličkosti, z ktorých sa skladá ich život.