Smart casual muži – ako sa obliekať na každú príležitosť?

Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 401 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Smart casual pre mužov predstavuje jeden z najpraktickejších a najuniverzálnejších spôsobov obliekania, ktorý spája elegantné prvky s každodenným pohodlím. Tento štýl vznikol ako odpoveď na potrebu vyzerať upravene bez nutnosti nosiť formálny oblek a kravaty v každej situácii. Smart casual dress code tak umožňuje mužom pôsobiť štýlovo, moderne a zároveň prirodzene, či už ide o pracovné stretnutie, večeru alebo voľnočasovú udalosť. 

Smart casual dress code – sako, košeľa a chino nohavice do elegantného outfitu

Smart casual dress code je založený na kombinácii elegantných a pohodlných kúskov, ktoré spolu vytvárajú vyvážený vzhľad.

  • Základom sú pánske košele, najmä jednofarebné košele s dlhým rukávom alebo jemným vzorom, ktoré sa dajú ľahko kombinovať s chinos alebo nohavicami slim fit strihu.
  • Sako zohráva v tomto štýle kľúčovú úlohu, najmä športové sako, ktoré dodáva outfitu štruktúru, no nepôsobí príliš formálne.
  • V kombinácii s chino nohavicami vzniká smart casual vzhľad, ktorý je vhodný do práce aj na neformálne stretnutia.
  • Dôležitá je aj voľba materiálov. Pohodlné a priedušné tkaniny zabezpečia komfort počas celého dňa.

V tomto štýle sa často objavujú aj rifle v tmavšom odtieni, ktoré sa dajú skombinovať s elegantným sakom alebo košeľou. Smart casual štýl tak umožňuje flexibilitu, ktorá je ideálna pre moderného muža, ktorý sa pohybuje medzi formálnym a neformálnym prostredím.

Podstata smart casual spočíva v rovnováhe. Na jednej strane stojí elegancia v podobe saka, košele či chino nohavíc, na druhej strane ležérne prvky ako svetre, polo tričko alebo džínsy v čistom prevedení. Tento dress code pre mužov je dnes jedným z najrozšírenejších, pretože sa dokáže prispôsobiť rôznym situáciám bez toho, aby pôsobil príliš formálne alebo príliš uvoľnene.

mikina Lacoste Foto: answear.sk

Smart casual outfit – módny pánsky smart casual dress code

Look v štýle smart casual je ideálny pre situácie, kedy je potrebné vyzerať upravene, ale nie príliš formálne. Košele s golierom, polo tričko alebo pánsky sveter sú základom, ktorý možno kombinovať s nohavicami alebo džínsami.

Veľmi populárne sú chino nohavice, ktoré ponúkajú ideálnu rovnováhu medzi eleganciou a pohodlím. V kombinácii s bielou košeľou alebo košeľou v jemných farbách vzniká vzhľad, ktorý je vhodný do práce, na stretnutia aj spoločenské udalosti. Casual dress code pre mužov tak umožňuje široké možnosti kombinácií bez straty štýlu.

Zaujímavým prvkom sú aj mikiny v minimalistickom prevedení, napríklad mikina Lacoste alebo mikina Polo Ralph Lauren, ktoré môžu byť súčasťou uvoľneného smart casual outfitu. V kombinácii s čistými nohavicami a elegantnou obuvou vzniká módny vzhľad, ktorý spája pohodlie a štýl.

mikina Polo Ralph Lauren Foto: answear.sk

Outfit v štýle smart casual – kombinácie elegantných košieľ a nohavíc pre každú príležitosť

Outfity v štýle smart casual sú mimoriadne variabilné a dajú sa prispôsobiť rôznym situáciám. Na pracovné stretnutia sú ideálne košele s dlhým rukávom, sako a chinos nohavice, ktoré vytvárajú elegantný a profesionálny vzhľad. Naopak, na voľný čas možno zvoliť polo tričko, svetre alebo tričko s krátkym rukávom v kombinácii s džínsami.

Smart casual look funguje aj na spoločenské udalosti, kde nie je vyžadovaný formálny oblek. V takom prípade postačí elegantné sako, košeľa a kožené poltopánky. Tento štýl obliekania umožňuje mužom pôsobiť upravene bez toho, aby sa cítili príliš zviazane formálnymi pravidlami.

Dôležitou súčasťou sú aj farby. Neutrálne odtiene ako béžová, sivá, námornícka modrá či biela tvoria základ smart casual šatníka. Jemné vzory alebo potlačou a decentnými kontrastmi môžu outfit oživiť, no stále by mali zostať v elegantnej rovine.

smart casual muži Foto: answear.sk

Štýl smart casual – mokasíny, kožené doplnky a obuv dotvárajú moderný look

Smart casual štýl nie je len o oblečení, ale aj o detailoch. Mokasíny a poltopánky sú ideálnou voľbou pre tento dress code smart casual, pretože spájajú eleganciu s pohodlím. V ležérnejších kombináciách možno siahnuť aj po minimalistických teniskách, ktoré dopĺňajú moderný casual outfit.

Doplnky zohrávajú dôležitú úlohu pri dotváraní celkového vzhľadu. Kožené opasky, hodinky a jednoduché tašky pomáhajú udržať outfit v rovnováhe. Smart casual outfit by mal byť vždy čistý, premyslený a bez zbytočných prebytkov.

Pri vrstvení oblečenia je vhodné kombinovať tričko, košeľu a sako alebo sveter, čím vzniká dynamický, no stále elegantný vzhľad. Polo pre mužov alebo polo tričko vypasovaného strihu je skvelou alternatívou ku klasickej košeli, najmä v menej formálnych situáciách.

Smart casual štýl je ideálny aj pre moderný pracovný deň, kde sa striedajú formálne a neformálne situácie. Umožňuje mužom prispôsobiť sa bez nutnosti meniť celý outfit, čo je jeho najväčšou výhodou.

Možno povedať, že smart casual je univerzálny štýl, ktorý spája eleganciu, pohodlie a flexibilitu. Vďaka kombinácii košieľ, chinos, saka, sveterov a správnej obuvi umožňuje mužom vyzerať upravene v takmer každej situácii, pričom si zachovávajú prirodzenosť a moderný vzhľad.

Už ste čítali?

