Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková) — Foto: Google Mapy; Wikimedia commons

Pravdepodobne by zostala v anonymite dodnes, nebyť škandálu, ktorý otriasol nielen jej osobným životom, ale aj celou krajinou.

Obyčajné dievča z nášho regiónu sa vydalo za sultána z ďalekej krajiny a teraz žije v paláci. Zdá sa vám to ako rozprávka? Pre Janu Jakoubkovú z Prahy je to jej životná realita. Prijíma významných hostí, riadi charitatívne projekty a to aj napriek tomu, že sa po jej boku nakrátko objavila aj sokyňa, ruská Miss Moskva.

Žiadna stopa

Narodila sa ako Jana Jakoubková a až donedávna o nej v našom regióne počul len málokto. Okrem toho, že sa narodila v roku 1988 v Prahe, o jej živote v Česku prakticky nič nevieme. „Je skutočne podivuhodné, že vo svete digitálnych technológií, v ktorom každý z nás deň čo deň zanecháva trvalo dohľadateľnú stopu, Jana Jakoubková jednoducho neexistuje. Vlastne nikto netuší, v ktorej pražskej štvrti približne do svojich 20 rokov žila, kde študovala a pracovala, a hlavne – kedy a kde sa jej cesta skrížila s cestou o 18 rokov staršieho Muhammada V., potomka tradičného kráľovského rodu štátu Kelantan,“ vysvetlil český Deník.

Jej mediálna stopa sa začína až v roku 2010, keď sa vydala za sultána malajzijského zväzového štátu Kelantan.

Škandál s ruskou Miss

Kvôli svadbe s ázijským panovníkom dokonca konvertovala na islam a zmenila si meno na Sultanah Nur Diana Petra. Zaujímavosťou však je, že Jana nebola predstavená malajzijskej verejnosti ako nová manželka sultána, neskôr samotného kráľa – naopak, zostala úplne v ústraní. Nikto netušil, kto v skutočnosti je, ako vyzerá ani odkiaľ pochádza. Pôsobilo to, akoby bola ukrytá za neprestupnými múrmi paláca a to aj v čase, keď sa Muhammad V. v roku 2016 stal kráľom Malajzie. Pravdepodobne by zostala v anonymite dodnes, nebyť škandálu, ktorý otriasol nielen jej osobným životom, ale aj celou krajinou.

