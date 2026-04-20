Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 516 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Foto: Reprofoto Youtube - Show Jana Krause; Instagram - davidkrausofficial

Šťastie našiel pri o 20 rokov mladšej modelke.

„Zuzano, panenko alabastrová, pojď se mnou do ráje a pusť k vodě Juraje.“ Táto veta sa kedysi niesla éterom ako vyznanie, ktoré malo byť romantické, no pre Davida Krausa sa stala aj symbolom jednej z jeho najväčších životných lekcií. Jeho príbeh je však oveľa viac než len o nešťastnej láske k slovenskej herečke Zuzane Norisovej. Je to príbeh chlapca, ktorý vyrastal v nekonvenčnej domácnosti, bojoval so školou, hľadal prijatie a napokon našiel pokoj tam, kde by to možno kedysi ani nečakal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/davidKraus80/posts/pfbid0uXd3CgAxvWS9BHU6WuGuqHuDRqWAAdmrbSDVbP5daLELuZdqjaxhdDmqF3xRZ9xAl

Vaňa plná bielizne

Syn moderátora Jana Krausa a herečky Jany Krausovej mal všetko len nie bežné detstvo. V domácnosti, kde sa viac než o poriadku hovorilo o umení, išli všetky praktické veci bokom. „My sme mali plnú vaňu špinavej bielizne, ale celý deň sme sa rozprávali o Picassovi, takže umenie bolo dobré, poriadok už horší,“ spomínal v M. K. Show.

Ako sám priznal, často chodil v pokrčenom či dokonca mokrom oblečení. Nie preto, že by sa oňho rodičia nestarali, ale preto, že jednoducho žili inak. Svet rozhovorov a kultúry bol pre nich prirodzenejší než každodenná rutina. „Stále sme sa rozprávali a chodili na vernisáže. Ale ja som túžil po tom, že prídem domov a tam je zvyšok zemiakovej polievky. To som poznal len od kamarátov, kde som ju šťastne dojedal,“ priznával David, ktorý v istom období dokonca sníval o „obyčajných“ rodičoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa David Kraus (@davidkrausofficial)

Dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik

„Chcel som priemerných rodičov, ale oni nechceli. Moja mama sa obliekala tak čudne, že som sa hanbil, keď prišla na rodičovské združenie,“ priznal bez prikrášľovania. Lenže práve tí „nepriemerní“ rodičia sa napokon ukázali ako jeho najväčšia opora v momentoch, keď ju potreboval najviac.

David Kraus čelil na základnej škole problémom, ktorým v tom čase nikto poriadne nerozumel. „Takmer som do školy nechodil. Hovoril som, že je divná, že problém nie je môj, ale skôr pani učiteľky,“ opisoval v 13. komnate svoje detské vnímanie reality. Až neskôr sa ukázalo, že za jeho ťažkosťami stoja poruchy učenia. „Som dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik – všetko dys,“ priznal neskôr David, ktorému lekári odporúčali psychologické vyšetrenia. „Dokonca na nás jedna učiteľka robila také pokusy, že nám dávala akupunktúru. Pichali mi ihličku za ucho, aby som bol pokojnejší,“ spomínal na absurdné momenty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224087239118896&type=3

Norisová s ochrankou

Napriek všetkému však práve rodičia zostali jeho najväčšou oporou. „Mal som oporu v rodičoch, tí ma uzdravovali od batohu plného toho hnusu, ktorý som si nosil domov. Oni mi ho vyprázdnili a išiel som do školy zase s prázdnym,“ povedal. Aj keď sa Davidovi podarilo prekonať náročné školské roky, v dospelosti prišla ďalšia skúška – láska k Zuzane Norisovej, ktorá nebola opätovaná.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

