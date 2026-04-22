Mozgová príhoda mu zobrala mladosť. Len 19-ročný Marek dnes bojuje o návrat do života a potrebuje pomoc
Mal len 19 rokov, keď takmer prišiel o život.
Marek je 19-ročný mladý muž, ktorému sa v roku 2024 obrátil život úplne naruby. Po náhlej cievnej mozgovej príhode, spôsobenej vrodenou malformáciou ciev v mozgu, sa ocitol v kritickom stave a musel okamžite bojovať o život.
Až do osudného dňa 16. 3. 2024 bol aktívnym, zdravým chlapcom, ktorý si postupne plnil svoje sny. Prvé príznaky – silná bolesť hlavy, vracanie a poruchy reči – sa rýchlo zmenili na urgentnú situáciu, ktorá si vyžiadala zásah záchrannej zdravotnej služby.
Kritické chvíle a boj o život
Po prevoze do nemocnice v Trnave lekári zistili krvácanie do mozgu, čo si vyžiadalo okamžitý letecký transport do Bratislavy a urgentnú operáciu. Rodina sa v tom čase dozvedela, že Marek bol v život ohrozujúcom stave.
Jeho stav bol mimoriadne vážny a počas hospitalizácie na JIS sa pridružili aj ďalšie komplikácie – zápal pľúc a infekcia čriev. Napriek tomu Marek svoj boj nevzdal a prežil.
Dlhá cesta k obnoveniu schopností
Dôsledkom ochorenia ostala ochrnutá pravá strana tela a Marek sa musel nanovo učiť základné schopnosti – rozprávať, chodiť a postupne znovu získavať kontrolu nad svojím telom.