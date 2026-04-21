Chce tu byť pre svoje deti a manžela, no sama to nezvládne. Slávka prosí o šancu na ďalší život
Bojuje už roky, no choroba sa vracia stále silnejšia.
Deň narcisov je každoročne silným symbolom solidarity s onkologickými pacientmi a ich rodinami. Ľudia si pripínajú narcis ako znak spolupatričnosti, empatie a podpory. No za týmto symbolom sa skrýva realita, ktorá trvá oveľa dlhšie než jeden deň v roku – realita neustáleho boja o život, zdravie a nádej.
Príbeh Slávky ukazuje, že onkologické ochorenie nie je jednorazová skúsenosť, ale dlhodobý zápas, ktorý si vyžaduje nielen odvahu, ale aj neustálu podporu okolia. A práve preto je dôležité, že pomoc môže pokračovať aj mimo verejných zbierok, napríklad prostredníctvom výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk, kde môže každý prispieť k jej liečbe.
Boj, ktorý sa začal v roku 2020
Slávka, mama a manželka, bojuje so zákerným onkologickým ochorením už od roku 2020. Vtedy jej lekári diagnostikovali nádor v močovom mechúre, ktorý sa podarilo odstrániť až na tretí pokus. Po chemoterapii prišlo obdobie nádeje a relatívneho pokoja, ktoré však netrvalo dlho.
Rakovina sa vrátila v agresívnejšej forme – metastázami v pľúcach. Nasledovala náročná operácia, pri ktorej jej bola odstránená časť pravých pľúc, a ďalšia liečba chemoterapiou. Napriek tomu sa ochorenie ďalej šírilo a postupne zasiahlo aj ďalšie orgány.
Choroba neustupuje a zasahuje celé telo
V priebehu nasledujúcich rokov sa situácia ďalej komplikovala. V roku 2024 musela Slávka podstúpiť odstránenie ženských orgánov, kde sa opäť objavili metastázy. O rok neskôr prišla ďalšia dramatická komplikácia – prasknutie tenkého čreva, ktoré si vyžiadalo urgentnú operáciu, rozsiahlu sepsu a dlhú hospitalizáciu.
Ani táto etapa však neznamenala koniec boja. Ochorenie sa presunulo do oblasti malej panvy, kde vznikol nový nádor. Nasledovala rádioterapia, ktorá ju fyzicky extrémne vyčerpala a viedla k ďalšej hospitalizácii.