Prestaňte rýľovať v záhrade. Táto kniha vám ušetrí čas aj energiu
Prestaňte rýľovať v záhrade. Táto kniha vám ušetrí čas aj energiu
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Prestaňte rýľovať v záhrade. Táto kniha vám ušetrí čas aj energiu

Zabudnite na únavné rytie pôdy. Kniha Záhrada bez rýľa prináša prekvapivo jednoduchý spôsob, ako pestovať zdravú zeleninu, a to s menšou námahou a lepšími výsledkami.

Autori prinášajú viac než 35 rokov skúseností, experimentov a praktických výsledkov. Charles Dowding patrí medzi priekopníkov metódy bez rýľovania už od roku 1983, zatiaľ čo Stephanie Hafferty prepája pestovanie s kuchyňou a udržateľným životným štýlom. Spoločne vytvorili knihu, ktorá je nielen informatívna, ale aj prekvapivo inšpiratívna.

Základná myšlienka knihy je jednoduchá: nerýľujte pôdu. To, čo môže znieť ako lenivosť, je v skutočnosti premyslený a ekologický prístup. Autori vysvetľujú, že rytím narúšame prirodzený ekosystém pôdy. „Po rýľovaní vidíte rozsekané dážďovky a utekajúce pavúky, ale to, čo nevidíte, je ešte horšie: poškodenie neviditeľných obyvateľov pôdy,“ upozorňujú. Práve tieto mikroorganizmy, najmä mykorízne huby, sú kľúčom k zdravej a úrodnej pôde.

Kniha však ide ešte ďalej než len k samotnému pestovaniu. Ukazuje, ako si zo záhrady vytvoriť zdroj sebestačnosti. Naučíte sa nielen pestovať, ale aj:

  • spracovať a uskladniť úrodu,
  • pripravovať jednoduché a chutné jedlá,
  • vyrábať prírodnú kozmetiku či čistiace prostriedky,
  • využívať rastliny aj netradičnými spôsobmi.

Autori ponúkajú aj praktické tipy, ako znížiť odpad, ušetriť peniaze a lepšie využiť dostupné zdroje. Vďaka tomu kniha presahuje rámec záhradkárstva a dotýka sa celého životného štýlu.

Praktické tipy a reálne skúsenosti

Kniha si získala pozitívne reakcie nielen medzi záhradkármi, ale aj medzi odborníkmi. Napríklad propagátorka prírodných záhrad Hanka Sekulová ju hodnotí veľmi pozitívne: „Je to kniha, ktorá ma môže niečo naučiť a ktorá je praktická. Je v nej naozaj veľmi veľa návodov, ako si prirodzeným spôsobom bez agresívnej chémie vypestovať zeleninu a liečivé rastliny.“

Zaujímavé je aj to, že kniha obsahuje množstvo detailov, ktoré inde nenájdete – napríklad informácie o vhodných susedstvách rastlín, uchovávaní semien či menej známe druhy trvalej zeleniny. H.Sekulová spomína aj konkrétny príklad: „Potešilo ma, že sa spomenula trvalá dlhoveká kapusta Daubenton, ktorá vydrží na záhonoch aj päť rokov.“

Záhrada bez rýľa je ideálna pre skúsených aj amatérskych záhradkárov. Ocenia ju začiatočníci, ktorí hľadajú jednoduchý štart, ale aj skúsení záhradkári, ktorí chcú zmeniť prístup. Tiež ľudia so záujmom o ekologický a udržateľný život, aj tí, ktorí majú len malý priestor, napríklad balkón či menšiu záhradu.

Záhrada bez rýľa je kniha, ktorá môže zmeniť váš pohľad na pestovanie. Nie je to len praktický manuál, ale aj inšpirácia, ako žiť bližšie k prírode a zároveň si uľahčiť prácu.

Z anglického originálu No Dig Organic Home & Garden (Permanent Publications Hyden House Ltd, 2017) preložila Ivana Mezeyová.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…