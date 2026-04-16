Prestaňte rýľovať v záhrade. Táto kniha vám ušetrí čas aj energiu
Zabudnite na únavné rytie pôdy. Kniha Záhrada bez rýľa prináša prekvapivo jednoduchý spôsob, ako pestovať zdravú zeleninu, a to s menšou námahou a lepšími výsledkami.
Autori prinášajú viac než 35 rokov skúseností, experimentov a praktických výsledkov. Charles Dowding patrí medzi priekopníkov metódy bez rýľovania už od roku 1983, zatiaľ čo Stephanie Hafferty prepája pestovanie s kuchyňou a udržateľným životným štýlom. Spoločne vytvorili knihu, ktorá je nielen informatívna, ale aj prekvapivo inšpiratívna.
Základná myšlienka knihy je jednoduchá: nerýľujte pôdu. To, čo môže znieť ako lenivosť, je v skutočnosti premyslený a ekologický prístup. Autori vysvetľujú, že rytím narúšame prirodzený ekosystém pôdy. „Po rýľovaní vidíte rozsekané dážďovky a utekajúce pavúky, ale to, čo nevidíte, je ešte horšie: poškodenie neviditeľných obyvateľov pôdy,“ upozorňujú. Práve tieto mikroorganizmy, najmä mykorízne huby, sú kľúčom k zdravej a úrodnej pôde.
Kniha však ide ešte ďalej než len k samotnému pestovaniu. Ukazuje, ako si zo záhrady vytvoriť zdroj sebestačnosti. Naučíte sa nielen pestovať, ale aj:
- spracovať a uskladniť úrodu,
- pripravovať jednoduché a chutné jedlá,
- vyrábať prírodnú kozmetiku či čistiace prostriedky,
- využívať rastliny aj netradičnými spôsobmi.
Autori ponúkajú aj praktické tipy, ako znížiť odpad, ušetriť peniaze a lepšie využiť dostupné zdroje. Vďaka tomu kniha presahuje rámec záhradkárstva a dotýka sa celého životného štýlu.
Praktické tipy a reálne skúsenosti
Kniha si získala pozitívne reakcie nielen medzi záhradkármi, ale aj medzi odborníkmi. Napríklad propagátorka prírodných záhrad Hanka Sekulová ju hodnotí veľmi pozitívne: „Je to kniha, ktorá ma môže niečo naučiť a ktorá je praktická. Je v nej naozaj veľmi veľa návodov, ako si prirodzeným spôsobom bez agresívnej chémie vypestovať zeleninu a liečivé rastliny.“
Zaujímavé je aj to, že kniha obsahuje množstvo detailov, ktoré inde nenájdete – napríklad informácie o vhodných susedstvách rastlín, uchovávaní semien či menej známe druhy trvalej zeleniny. H.Sekulová spomína aj konkrétny príklad: „Potešilo ma, že sa spomenula trvalá dlhoveká kapusta Daubenton, ktorá vydrží na záhonoch aj päť rokov.“
Záhrada bez rýľa je ideálna pre skúsených aj amatérskych záhradkárov. Ocenia ju začiatočníci, ktorí hľadajú jednoduchý štart, ale aj skúsení záhradkári, ktorí chcú zmeniť prístup. Tiež ľudia so záujmom o ekologický a udržateľný život, aj tí, ktorí majú len malý priestor, napríklad balkón či menšiu záhradu.
Záhrada bez rýľa je kniha, ktorá môže zmeniť váš pohľad na pestovanie. Nie je to len praktický manuál, ale aj inšpirácia, ako žiť bližšie k prírode a zároveň si uľahčiť prácu.
Z anglického originálu No Dig Organic Home & Garden (Permanent Publications Hyden House Ltd, 2017) preložila Ivana Mezeyová.
Milan Buno, knižný publicista