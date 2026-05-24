Jozef Vajda pre Dobré noviny: Keď som mal ako chlapec z dediny hrať so Studenkovou, bol som odpísaný
Legendárny herec pre Dobré noviny prezradil aj to, ako vyzeralo jeho prvé stretnutie s manželkou Júliou.
Jozef Vajda je celoživotný vášnivý športovec. Okrem vypracovanej postavy prekypuje šarmom a charizmou, ktoré súvisia s jeho zodpovedným prístupom k životu. Legendárny herec počas rozhovoru pre DOBRÉ NOVINY ochotne odpovedal na otázky o svojom detstve v rodine kúpeľného lekára, dlhoročnom priateľstve s herečkou Zdenou Studenkovou aj o tom, ako sa zoznámil s manželkou Júliou. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.
V rozhovore sa dozviete:
-
Aké mal detstvo v kúpeľoch a čo hovorili rodičia na to, keď sa rozhodol stať hercom,
-
Čo ho inšpirovalo k vzniku festivalu Piešťanské zábaly a čím je festival výnimočný,
-
Čo hovorí na to, že v úlohe majiteľa liehovaru v jojkárskom seriáli Osud ho prirovnávajú k ikonickému Krstnému otcovi,
-
Aké slová padli medzi ním a manželkou Júliou pri prvom stretnutí,
-
Či je pravda, že do svojej kolegyni Zdenky Studenkovej bol platonicky zamilovaný.
Vy ste rodákom zo Žiliny, ale vyrastali ste inde...
Do Žiliny ma previezli do inkubátora. Lebo ja som narodený v siedmom mesiaci, takže Žilinu mám len napísanú ako rodisko, ale nikdy som tam nebýval, nikdy som tam nežil. Žil som neďaleko od Žiliny v kúpeľoch Nimnica a Žilinu mám napísanú len v rodnom liste.
V jednom z rozhovorov ste uviedli, že ste mali otca lekára, ktorý tie kúpele založil.
Áno, áno, mal som oca lekára, ale už veľmi dávno nežije, vyše 30 rokov, dnes je to už 31. rok. Je to pravda, on založil kúpele Nimnica, kde sme vyrastali, tam som prežil detstvo. Do Piešťan sme sa odsťahovali po roku 1968. Až kým som neodišiel do Bratislavy. Ale v Piešťanoch som prežil istú časť detstva až po vysokú školu.
Zaujalo ma tiež, že ste mali dobré rodinné zázemie.
Dalo by sa to tak nazvať, keďže otec bol lekár, ktorý bol riaditeľom kúpeľov, ako rodina sme sa mali veľmi dobre. Aj keď bol režim taký, aký bol. Bolo to tam úplne v pohode, len potom po 68. roku môjho otca ten komunistický režim zomlel, zbavili ho funkcie riaditeľa kúpeľov a musel za trest odísť pracovať do atómky do Jaslovských Bohuníc, kde bol ako lekár, až ochorel na rakovinu a zomrel. My sme zostali žiť v Piešťanoch už sami ako rodina len s matkou. Neskôr sme samozrejme odišli študovať na školy a do Piešťan som sa už nevrátil. Bratislava je už 50 rokov mestom, v ktorom žijem.
S rodičmi ste ako vychádzali? Mali ste dobrý vzťah?
Veľmi dobrý, len ako som už spomenul, otec priskoro zomrel, v deväťdesiatom, hneď po revolúcii. Ja som už bol dospelý, aj bratia a sestra boli tiež. Mali sme výborný vzťah aj s otcom, aj s matkou. Otec nás viedol k športu, k umeniu, ku všetkému. Boli sme veľmi pohodová rodina, až kým sa nestalo to v 1968, To sme dosť ťažko prežívali, ale dostali sme sa z toho. Mali sme silnú matku, ktorá to všetko zvládla. Spomienky na to obdobie nie sú bohvieaké, ale už to bolo tak dávno, že človek v podstate aj zabudol.