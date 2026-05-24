Jozef Vajda pre Dobré noviny: Keď som mal ako chlapec z dediny hrať so Studenkovou, bol som odpísaný - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jozef Vajda pre Dobré noviny: Keď som mal ako chlapec z dediny hrať so Studenkovou, bol som odpísaný
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jozef Vajda pre Dobré noviny: Keď som mal ako chlapec z dediny hrať so Studenkovou, bol som odpísaný

Jozef Vajda oslávil vlani okrúhle jubileum 70 rokov.
Jozef Vajda oslávil vlani okrúhle jubileum 70 rokov. — Foto: TV JOJ, Stanislava Topoľská

Legendárny herec pre Dobré noviny prezradil aj to, ako vyzeralo jeho prvé stretnutie s manželkou Júliou.

Jozef Vajda je celoživotný vášnivý športovec. Okrem vypracovanej postavy prekypuje šarmom a charizmou, ktoré súvisia s jeho zodpovedným prístupom k životu. Legendárny herec počas rozhovoru pre DOBRÉ NOVINY ochotne odpovedal na otázky o svojom detstve v rodine kúpeľného lekára, dlhoročnom priateľstve s herečkou Zdenou Studenkovou aj o tom, ako sa zoznámil s manželkou Júliou. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

V rozhovore sa dozviete:

  • Aké mal detstvo v kúpeľoch a čo hovorili rodičia na to, keď sa rozhodol stať hercom,

  • Čo ho inšpirovalo k vzniku festivalu Piešťanské zábaly a čím je festival výnimočný,

  • Čo hovorí na to, že v úlohe majiteľa liehovaru v jojkárskom seriáli Osud ho prirovnávajú k ikonickému Krstnému otcovi,

  • Aké slová padli medzi ním a manželkou Júliou pri prvom stretnutí,

  • Či je pravda, že do svojej kolegyni Zdenky Studenkovej bol platonicky zamilovaný. 

Foto: TV JOJ, Stanislava Topoľská

Vy ste rodákom zo Žiliny, ale vyrastali ste inde...

Do Žiliny ma previezli do inkubátora. Lebo ja som narodený v siedmom mesiaci, takže Žilinu mám len napísanú ako rodisko, ale nikdy som tam nebýval, nikdy som tam nežil. Žil som neďaleko od Žiliny v kúpeľoch Nimnica a Žilinu mám napísanú len v rodnom liste.

V jednom z rozhovorov ste uviedli, že ste mali otca lekára, ktorý tie kúpele založil.

Áno, áno, mal som oca lekára, ale už veľmi dávno nežije, vyše 30 rokov, dnes je to už 31. rok. Je to pravda, on založil kúpele Nimnica, kde sme vyrastali, tam som prežil detstvo. Do Piešťan sme sa odsťahovali po roku 1968. Až kým som neodišiel do Bratislavy. Ale v Piešťanoch som prežil istú časť detstva až po vysokú školu.

Zaujalo ma tiež, že ste mali dobré rodinné zázemie.

Dalo by sa to tak nazvať, keďže otec bol lekár, ktorý bol riaditeľom kúpeľov, ako rodina sme sa mali veľmi dobre. Aj keď bol režim taký, aký bol. Bolo to tam úplne v pohode, len potom po 68. roku môjho otca ten komunistický režim zomlel, zbavili ho funkcie riaditeľa kúpeľov a musel za trest odísť pracovať do atómky do Jaslovských Bohuníc, kde bol ako lekár, až ochorel na rakovinu a zomrel. My sme zostali žiť v Piešťanoch už sami ako rodina len s matkou. Neskôr sme samozrejme odišli študovať na školy a do Piešťan som sa už nevrátil. Bratislava je už 50 rokov mestom, v ktorom žijem.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=396222723730606&set=a.396222697063942&type=3&ref=embed_post

S rodičmi ste ako vychádzali? Mali ste dobrý vzťah?

Veľmi dobrý, len ako som už spomenul, otec priskoro zomrel, v deväťdesiatom, hneď po revolúcii. Ja som už bol dospelý, aj bratia a sestra boli tiež. Mali sme výborný vzťah aj s otcom, aj s matkou. Otec nás viedol k športu, k umeniu, ku všetkému. Boli sme veľmi pohodová rodina, až kým sa nestalo to v 1968, To sme dosť ťažko prežívali, ale dostali sme sa z toho. Mali sme silnú matku, ktorá to všetko zvládla. Spomienky na to obdobie nie sú bohvieaké, ale už to bolo tak dávno, že človek v podstate aj zabudol.

Čiže keď sa vrátite v spomienkach do tých čias, nie všetko bolo ružové...

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Takto jednoducho sa zbavíte SLIZNIAKOV vo vašej záhrade!

Vezmite 2 TABLETY a bielizeň je ako nová – zmizol zažltnutý povlak aj škvrny: Domáci trik, ktorý som nikdy predtým nepoznala!

Ryža je pre ÚRODU malín hotovým zázrakom: Ak ich chcete zbierať na VEDRÁ, skúste tento tip, toľko SLADUČKÝCH malín ste ešte nemali!

Obyčajnej sódy bikarbóny sa vošky boja ako ohňa: Stačilo s ňou urobiť toto a z dvora zmizli okamžite!

Plný hrniec

Beriem len mlieko, 100 g cukru a robím LUXUSNÚ domácu zmrzlinu za 10 minút!

Túto CUKETU môžem jesť každý deň: Jednoduchý RECEPT na obed za 10 minút – tak chutné, že nahradí aj mäso!!

Všetko len zamiešam a hotovo: Jahodový koláč, topiaci sa v ústach – pečiem ho celý rok!

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Zdravé tipy

Kvet z lipy je ZÁZRAK, ktorý máte v júni zdarma: Pomoc s vysokým cholesterolom, pri chudnutí a po šálke spíte ako bábätko!

Len OBYČAJNÁ sóda bikaróna a trocha kávy: Len zamiešajte a hneď aj použite – ženy, je to tá najlepšia vec!

Nepridávajte ju len k pečenému mäsu: Najlepšia bylinka pre mozog, srdce, cievy, kĺby, kožu, vlasy a mnohé ďalšie!

Dajte si do izby túto rastlinu a konečne sa vyspíte: Ak máte nádchu či upchaté dutiny, pomôže lepšie ako sprej do nosa!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…