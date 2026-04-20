Skrytý problém granúl pre vašich psích miláčikov: Reklamy mlčia o tom, čo o nich zistili odborníci
Reklamy hovoria jasne, no realita je iná.
Reklamy na nás útočia z každej strany. Sľubujú, že granuly sú pre psov tým najlepším – vyvážené, praktické a plné všetkého, čo potrebujú. Mnohí majitelia preto ani nespochybňujú, že robia správnu vec. No najnovšie zistenia vedcov naznačujú, že realita môže byť o niečo zložitejšia.
To, čo dávame našim štvornohým miláčikom do misiek každý deň, môže mať oveľa väčší vplyv na ich zdravie, než sme si doteraz pripúšťali.
Skrytý problém
Vedci z Helsinskej univerzity sa pozreli na to, ako strava ovplyvňuje trávenie psov. Analyzovali údaje od viac než sedemtisíc zvierat a zamerali sa najmä na to, čo jedli už od šteniatka. Výsledky ich výskumu, na ktoré upozornil aj portál Smithsonian Magazine, priniesli zaujímavé zistenia.
Ukázalo sa, že psy, ktoré mali od malička rozmanitú stravu – teda nielen suché krmivo, ale aj iné druhy potravy – mali v dospelosti menej problémov so žalúdkom. Menej často ich trápilo vracanie, hnačky či iné tráviace ťažkosti.
Naopak, jednostranné kŕmenie granulami môže podľa vedcov zvyšovať riziko podobných problémov.