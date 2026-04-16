Chcela vážiť 48 kíl a bola len krok od anorexie. Gabika Marcinková sa dnes považuje za vyliečenú
Najčítanejšie

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Gabika Marcinková / Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou — Foto: Promo fotografie filmu Miliónové dedičstvo; Gemini/Dobré noviny

Svojim deťom nezakáže slaninu ani koláče.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že má všetko, čo si človek môže priať. Úspešná herečka, mama, žena, ktorú obdivujú pre jej prirodzenosť aj krásu. Keď sa však Gabriela Marcinková postavila na parket šou Let’s Dance a otvorene prehovorila o minulosti, mnohých prekvapila úprimnosťou, aká sa v televízii nevidí často. „Mala som pocit, že ak budem vážiť 48 kíl, všetko bude okej,“ priznala bez príkras herečka, ktorá bola len krok od anorexie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vykročila zlým smerom

Šieste kolo tanečnej šou patrilo charite. Každý pár si vybral organizáciu, ktorej venoval svoj tanec aj finančný dar – a Gabika v tom mala jasno. Vybrala si organizáciu Chuť žiť, ktorá pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy. Neurobila tak náhodou, sama totiž veľmi dobre vie, aké to je.

Prečítajte si tiež: Pocit, akoby človeku vypol mozog. Moderátorka Televíznych novín o bulímii nepovedala ani najbližším

„Bolo to asi desať rokov môjho života. Viem, že som veľmi citlivá na kritiku, respektíve, bola som oveľa viac v minulosti. Riešila som to tak, že som sa snažila byť vo všetkom najlepšia. Mala som pocit, že ak už budem vážiť len 48 kíl, všetko bude okej,“ spomína na roky, keď svoju sebahodnotu merala číslom na váhe. Ako väčšina mladých dievčat vraj mala problém s tým, ako vyzerá – myslela si, že je tučná a prostredie, v ktorom dospievala, tomu veľmi nepomáhalo. „Športové, tanečné i v podstate aj školské prostredie, kde chlapci a dievčatá majú tendenciu sa porovnávať, je v tom nebezpečné. A tak to bolo aj v mojom prípade, pár dievčat z našej triedy sme vykročili zlým smerom,“ povedala otvorene pre Šarm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalórie pozná dodnes

Gabika skúšala všetko – diéty, obmedzenia, extrémy. Roky počítania kalórií sa jej vryli do pamäti tak hlboko, že ich pozná dodnes. „Keď človek denne rieši stravu a kalórie, trvá roky, kým na to zabudne,“ vysvetlila. Aj keď sa nikdy nedostala do úplného extrému, bola nebezpečne blízko. Hodiny behu, minimum jedla, pocit víťazstva pri každom zhodenom kile.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…