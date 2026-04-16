Chcela vážiť 48 kíl a bola len krok od anorexie. Gabika Marcinková sa dnes považuje za vyliečenú
Svojim deťom nezakáže slaninu ani koláče.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že má všetko, čo si človek môže priať. Úspešná herečka, mama, žena, ktorú obdivujú pre jej prirodzenosť aj krásu. Keď sa však Gabriela Marcinková postavila na parket šou Let’s Dance a otvorene prehovorila o minulosti, mnohých prekvapila úprimnosťou, aká sa v televízii nevidí často. „Mala som pocit, že ak budem vážiť 48 kíl, všetko bude okej,“ priznala bez príkras herečka, ktorá bola len krok od anorexie.
Vykročila zlým smerom
Šieste kolo tanečnej šou patrilo charite. Každý pár si vybral organizáciu, ktorej venoval svoj tanec aj finančný dar – a Gabika v tom mala jasno. Vybrala si organizáciu Chuť žiť, ktorá pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy. Neurobila tak náhodou, sama totiž veľmi dobre vie, aké to je.
„Bolo to asi desať rokov môjho života. Viem, že som veľmi citlivá na kritiku, respektíve, bola som oveľa viac v minulosti. Riešila som to tak, že som sa snažila byť vo všetkom najlepšia. Mala som pocit, že ak už budem vážiť len 48 kíl, všetko bude okej,“ spomína na roky, keď svoju sebahodnotu merala číslom na váhe. Ako väčšina mladých dievčat vraj mala problém s tým, ako vyzerá – myslela si, že je tučná a prostredie, v ktorom dospievala, tomu veľmi nepomáhalo. „Športové, tanečné i v podstate aj školské prostredie, kde chlapci a dievčatá majú tendenciu sa porovnávať, je v tom nebezpečné. A tak to bolo aj v mojom prípade, pár dievčat z našej triedy sme vykročili zlým smerom,“ povedala otvorene pre Šarm.
Kalórie pozná dodnes
Gabika skúšala všetko – diéty, obmedzenia, extrémy. Roky počítania kalórií sa jej vryli do pamäti tak hlboko, že ich pozná dodnes. „Keď človek denne rieši stravu a kalórie, trvá roky, kým na to zabudne,“ vysvetlila. Aj keď sa nikdy nedostala do úplného extrému, bola nebezpečne blízko. Hodiny behu, minimum jedla, pocit víťazstva pri každom zhodenom kile.