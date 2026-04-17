Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu
Za ešte väčší slovenský problém než samotné farby považuje veľkosti oblečenia.
Svadobná sezóna je pre mnohé ženy každoročnou skúškou nervov. Čo je ešte vhodné a čo už nie? Musia to byť vždy romantické šaty? A naozaj platí, že čierna na svadbu nepatrí? Známa slovenská stylistka Zuzana Kanisová v rozhovore pre Black Cube prezradila, že mnohé pravidlá sú už dávno prekonané. Najväčší problém Sloveniek pritom podľa nej nespočíva len vo farbách, ale aj v niečom celkom inom – vo veľkostiach.
Biela ako nevesta
Svadba patrí medzi udalosti, pri ktorých chce väčšina žien vyzerať slávnostne, upravene a primerane. Práve tu však často narážajú na zaužívané predstavy, ktoré im výber oblečenia skôr komplikujú než uľahčujú. Zuzana Kanisová upozornila, že mnohé ženy sa pri výbere svadobného outfitu zbytočne zväzujú pravidlami, ktoré už dnes vôbec nemusia platiť. Namiesto radosti z obliekania ich potom ovládne stres, neistota a pocit, že vlastne „nemajú čo na seba“.
Podľa stylistky ostáva základné pravidlo svadobného obliekania pomerne jasné – hostia by sa mali vyhnúť farbám, ktoré sa príliš podobajú svadobným šatám. „Hostia alebo hostky by nemali byť v bielej, smotanovej, off-white či úplne svetlej krémovej. Podľa mňa by sa to malo dodržať,“ povedala otvorene Kanisová.
Všetko ostatné je však dnes omnoho voľnejšie než kedysi. Kým v minulosti sa svadba automaticky spájala s pastelovými farbami, romantickými kvetmi a čipkami, dnes sa podľa nej oblečenie svadobných hostí výrazne posunulo.
Kontroverzná čierna
„Veľa ľudí, hlavne mladých, chodí na svadbu oblečených aj v čiernom, čo je podľa mňa úplne v poriadku, pokiaľ je to elegantné oblečenie,“ vysvetlila Kanisová, podľa ktorej je čierna krásna, hlboká, elegantná a mimoriadne univerzálna farba, s ktorou sa dá pracovať na množstvo spôsobov. Ak je outfit dostatočne slávnostný a doplnený vhodnými doplnkami, môže byť na svadbu úplne vhodný.
Práve elegancia je podľa nej to hlavné, čo by malo byť pri výbere svadobného outfitu rozhodujúce. A nemusia to byť iba šaty. Veľmi elegantnou voľbou môže byť aj kostým či overal.
Najväčší problém Slovákov
Ak by si mala vyberať outfit na svadbu pre seba alebo blízku ženu, siahla by aj po elegantnom nohavicovom kostýme. Dobrou voľbou môže byť béžová, hnedá či tmavšia béžová, pokiaľ sa neblíži k odtieňom nevesty. Za ešte väčší slovenský problém než samotné farby považuje Zuzana Kanisová veľkosti oblečenia.