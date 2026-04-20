Zo šarmu mu neubudlo ani po šesťdesiatke. Peter Nagy prezradil tajomstvo svojho mladistvého výzoru

Peter Nagy vyzerá aj po šesťdesiatke stále výborne. — Foto: Instagram @peternagy_music

Známy spevák oslávil v apríli 67 rokov.

Hoci sa vekovo už zaradil medzi dôchodcov, to, že už dávno prekročil prah šesťdesiatky, u Petra Nagya dnes vidno iba na vlasoch. Známy spevák, ktorý 9. apríla oslávil 67. narodeniny, v rozhovore pre iDnes.cz prezradil tajomstvo svojho mladistvého výzoru a to, ako sa udržiava vo forme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oháňa sa v záhrade

Peter Nagy je na hudobnej scéne už päť dekád. Svoje prvé piesne totiž nahral už ako sedemnásťročný, no zdá sa, že končiť sa nechystá. Rozhodne mu totiž nechýba energia a mnohí mu závidia aj jeho mladistvý vzor, za ktorým sa však skrýva poctivá disciplína.

„Každé ráno cvičím a zdravo sa stravujem,“ prezradil a dodal, že občas si zájde aj do posilňovne. A odkedy má dom a záhradu, oháňa sa aj tam. „Nič nepestujem, mám tam len okrasné dreviny, ale starám sa o ne sám. Strihám živý plot, kosím...“ hovorí známy spevák o ďalších spôsoboch, ako sa udržiava vo forme.

Umelec je tiež veľkým zástancom chodenia po vlastných. „Moja norma je šesťtisíc krokov denne, ale zvyčajne ich urobím desaťtisíc. V podstate ako čašník vo veľkej krčme,“ smeje sa Peter Nagy, ktorému by jeho vek asi tipoval iba málokto.

Zbierka klobúkov

To, že oslávil 67. narodeniny, prezrádzajú len dlhé prešedivené kučery, ktoré väčšinou skrýva pod klobúkom. Ako v rozhovore prezradil, tých už má celkom peknú zbierku.

