Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu
Ide o súčasť jej osobného prerodu.
Jej meno sa spája s červenými kobercami, oceňovanými filmami, Oscarom aj ikonickými spoluprácami s najlepšími režisérmi sveta. O to prekvapivejšie pôsobí jej najnovšie priznanie. Nicole Kidman sa rozhodla, že sa začne pripravovať na profesiu, o ktorej väčšina ľudí sotva počula – študuje, aby sa stala dulou pre umierajúcich. „Možno to znie trochu zvláštne,“ priznala pre denník San Francisco Chronicle, no keď začala rozprávať o dôvodoch, všetko zrazu dáva zmysel.
Unavené rodiny
Za týmto rozhodnutím nestojí žiadna kariérna kalkulácia, ale hlboká osobná skúsenosť – smrť jej matky v roku 2024. „Keď moja mama odchádzala, bola osamelá a rodina dokáže pomôcť len do určitej miery,“ priznala skúsenosť, ktorú pozná mnoho ľudí, no len málokto o nej hovorí nahlas. Nicole Kidman vie, aké je to snažiť sa byť umierajúcemu nablízku, pomôcť, postarať sa, no zároveň narážať na limity vlastných síl, času aj života.
„So sestrou máme veľa detí, kariéry a povinnosti, a chceli sme sa o ňu postarať, keďže náš otec už nežil,“ vysvetľovala. A práve v tom momente prišla myšlienka, ktorá jej dnes mení život. „Povedala som si – kiežby existovali ľudia, ktorí by tam boli, nezaujato sedeli pri nej a jednoducho poskytovali útechu a starostlivosť,“ prezradila herečka, ktorá nechcela, aby pri jej mame sedeli lekári alebo vyčerpaní rodinní príslušníci, ale niekto, kto tam bude prítomný pokojne, citlivo a bez očakávaní.
Osobný prerod
Aj preto sa rozhodla ísť touto cestou. Dula pre umierajúcich je nelekársky sprievodca, ktorý pomáha umierajúcim a ich blízkym zvládnuť poslednú etapu života – emocionálne, psychicky aj ľudsky. V čase, keď sa často sústreďujeme na výkon, rýchlosť a výsledky, ide o profesiu postavenú na prítomnosti, empatii a dôstojnosti. Pre Kidman je to niečo viac než len nový záujem, je to vraj súčasť jej osobného prerodu.