Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu
Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman
Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman — Foto: Promo fotografie STV (Od Kuka do Kuka); Wikimedia Commons (Harald Krichel)

Ide o súčasť jej osobného prerodu.

Jej meno sa spája s červenými kobercami, oceňovanými filmami, Oscarom aj ikonickými spoluprácami s najlepšími režisérmi sveta. O to prekvapivejšie pôsobí jej najnovšie priznanie. Nicole Kidman sa rozhodla, že sa začne pripravovať na profesiu, o ktorej väčšina ľudí sotva počula – študuje, aby sa stala dulou pre umierajúcich. „Možno to znie trochu zvláštne,“ priznala pre denník San Francisco Chronicle, no keď začala rozprávať o dôvodoch, všetko zrazu dáva zmysel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unavené rodiny

Za týmto rozhodnutím nestojí žiadna kariérna kalkulácia, ale hlboká osobná skúsenosť – smrť jej matky v roku 2024. „Keď moja mama odchádzala, bola osamelá a rodina dokáže pomôcť len do určitej miery,“ priznala skúsenosť, ktorú pozná mnoho ľudí, no len málokto o nej hovorí nahlas. Nicole Kidman vie, aké je to snažiť sa byť umierajúcemu nablízku, pomôcť, postarať sa, no zároveň narážať na limity vlastných síl, času aj života.

Prečítajte si tiež: Po 20 rokoch ju opúšťa muž, ktorému zachránila život. Statočná Nicole Kidman bojovala až do konca

„So sestrou máme veľa detí, kariéry a povinnosti, a chceli sme sa o ňu postarať, keďže náš otec už nežil,“ vysvetľovala. A práve v tom momente prišla myšlienka, ktorá jej dnes mení život. „Povedala som si – kiežby existovali ľudia, ktorí by tam boli, nezaujato sedeli pri nej a jednoducho poskytovali útechu a starostlivosť,“ prezradila herečka, ktorá nechcela, aby pri jej mame sedeli lekári alebo vyčerpaní rodinní príslušníci, ale niekto, kto tam bude prítomný pokojne, citlivo a bez očakávaní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobný prerod

Aj preto sa rozhodla ísť touto cestou. Dula pre umierajúcich je nelekársky sprievodca, ktorý pomáha umierajúcim a ich blízkym zvládnuť poslednú etapu života – emocionálne, psychicky aj ľudsky. V čase, keď sa často sústreďujeme na výkon, rýchlosť a výsledky, ide o profesiu postavenú na prítomnosti, empatii a dôstojnosti. Pre Kidman je to niečo viac než len nový záujem, je to vraj súčasť jej osobného prerodu.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…