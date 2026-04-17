Mama štyroch detí zostala po vážnej nehode ochrnutá. Pomôžme Terezke získať šancu znovu chodiť
Deti ju potrebujú viac než kedykoľvek predtým.
Predstavte si, že sa ráno zobudíte a namiesto bežných starostí riešite, či sa ešte niekedy postavíte na vlastné nohy. Presne túto realitu dnes žije Terezka – mama štyroch detí, ktorá bola ešte nedávno oporou pre všetkých okolo seba.
Mama pre všetkých
Ako uvádzajú jej najbližší na portáli Donio, Terezka bola vždy človekom, ktorý rozdával viac, než si nechával pre seba. S láskou sa starala o štyri deti – jedno vlastné a tri, ktoré prijala za svoje. Popri tom si plnila sen a pracovala ako učiteľka v materskej škole.
Deti ju milovali pre jej energiu a úsmev, ktorý rozdávala každý deň. Ani pritom sa však nezastavila. Popri práci a rodine totiž zvládala aj štúdium na vysokej škole v pedagogickom odbore.
Osudová sekunda
Dnes je všetko inak. Po vážnej dopravnej nehode zostala Terezka ochrnutá a odkázaná na pomoc druhých. To, čo bolo kedysi samozrejmosťou, sa zmenilo na každodenný boj. Jej najbližší sa však nevzdávajú.
„Terezka je pre nás všetkým a vidieť ju po tej strašnej nehode bojovať o každý pohyb nám láme srdcia, ale zároveň nás napĺňa nádejou,“ hovorí jej krstná mama. Práve rodina sa rozhodla konať a založila finančnú zbierku na darcovskom portáli Donio, ktorá jej môže pomôcť vrátiť sa späť do života.