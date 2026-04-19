Nechutnú pravdu o rodine sa dozvedela, až keď utiekla. Emma odišla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili
Nechutnú pravdu o rodine sa dozvedela, až keď utiekla. Emma odišla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili
Nechutnú pravdu o rodine sa dozvedela, až keď utiekla. Emma odišla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili

Emma Gingerichová.
Emma Gingerichová. — Foto: Facebook/Emma Gingerich

Priveľa technológií podľa nich narúša rodinný život.

„Nastal čas, aby som odišla, už tu nie som šťastná. Prepáčte, že vám to robím, ale musím skúsiť iný život.“ Tieto slová napísala v liste na rozlúčku 18-ročná Emma Gingerichová, keď sa rozhodla utiecť z prísnej komunity Amišov, kde život vyzerá ako pred 300 rokmi. Sotva vedela po anglicky, netušila, kto je George Washington, nevedela, že Amerika má 50 štátov a meno George Bush nikdy nepočula. „Myslela som si, že Zem je plochá a že keď zájdem príliš ďaleko, spadnem z nej,“ priznávala dievčina, ktorá sa v modernom svete musela učiť žiť odznova.

Prísna rodina

„Pravidlá, pravidlá, samé pravidlá. Nesmieš mať v dome telefón, nesmieš mať v dome ani elektrinu. Tvoje šaty musia mať predpísanú dĺžku, nikdy nepôjdeš na dovolenku, okná v tvojom dome nesmú byť príliš veľké... Ten zoznam nemal konca,“ spomínala vo svojej knihe Emma Gingerichová, ktorá sa narodila v komunite Amišov v Eaglevelille v štáte Missouri, kde hovorili zvláštnym nemeckým dialektom. „Je to jedna z najmenej moderných komunít,“ povedala otvorene v rozhovore pre Today.

Emma bola zo 14 súrodencov najstaršou sestrou a vyrastala v jednej z najkonzervatívnejších rodín. „Moja rodina bola veľmi prísna. Verili starým tradíciám, ktoré vznikli pred rokmi. Nikdy sa tam jednoducho nemohli porušiť pravidlá,“ vysvetlila Emma. Vyrastala bez elektriny, teplej vody, nevedela, čo je to auto a doma sa takmer nefotili. Amiši sú totiž presvedčení, že fotografie sú v rozpore s biblickým učením o zákaze podobizní a sú podľa nich zdrojom pýchy a samoľúbosti. Náboženstvo hrá ich v živote kľúčovú úlohu a pramení z neho celý ich životný štýl.

Vzdávajú sa pozemských pôžitkov, len aby boli bližšie k Bohu, a pravidlá s názvom ordnung sú záväzné pre všetkých bez výnimky. Odmietajú výdobytky civilizácie – žiaden internet, počítač, oblečenie z obchodov či používanie make-upu. Priveľa technológií podľa nich narúša rodinný život. Premiestňujú sa prevažne na koňoch, majú vlastné školy so základným vzdelaním, často odmietajú modernú medicínu, na prvé miesto kladú rodinu a ak sa niekto z komunity rozhodne odísť, všetci sa mu otočia chrbtom. „Stráviť deň s Amišmi je ako vrátiť sa 300 rokov vzad,“ uviedli dokumentaristi z DW Documentary.

Moment, kedy pochopila

Emme sa najviac nepáčilo to, že ako 14-ročná musela skončiť so vzdelaním a bola aj proti tomu, ako sa v komunite randilo. „Raz v noci mi členovia mojej rodiny dovliekli niekoho, o kom si mysleli, že by som sa k nemu hodila. V sobotu v noci ho doniesli do mojej izby, keď som ležala v posteli. Bola som vydesená,“ spomínala Emma, ktorá si jedného dňa povedala dosť.

