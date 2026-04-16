Je zvláštny, ale funguje! Trik na utíšenie dieťaťa v záchvate hnevu používajú rodičia po celom svete
Niektorí rodičia tvrdia, že funguje aj na psov.
Rodičia určite poznajú chvíle, keď dieťaťom lomcuje záchvat hnevu a neúprosný plač. Dôvodom pritom môže byť z nášho pohľadu aj úplná maličkosť od obsadenej hojdačky na ihrisku až po zle natreté maslo na pečive. Utíšiť dieťa v amoku nie je nič jednoduché, preto si mnoho rodičov nedokáže vynachváliť posledný trend sociálnych sietí, ktorý podľa nich funguje stopercentne. O čo presne ide?
Jessica! Jessica!
Trik je v princípe úplne jednoduchý. Vo chvíli, keď sa dieťa dostane do záchvatu hnevu, začnú náhle a hlasno volať meno: „Jessica! Jessica! Kde si? Už si tam?"
V princípe je teda jedno, aké meno na zvolanie použijete, ale pár sekúnd treba hrať hru o tom, že niekoho čakáme, možno je za dverami a podobne. Každé dieťa vtedy stíchne a snaží sa vyhodnotiť novú situáciu s „Jessicou," ktorú nepozná. „Neviem, kto je Jessica ale zbožňujem ju!" píšu spokojní rodičia.
Prerušenie špirály
Podľa psychológov má tento trik svoje logické odôvodnenie, prečo naozaj funguje. „Keď majú deti záchvat hnevu a hlavne malé deti, sú zaseknuté vo svojich emóciách. V tomto prípade sa potom stane to, že jednoducho prerušíme špirálu emócii, v ktorej sa deti ocitli," vysvetľuje psychologička Smithová pre 11Alive.
Deti sa v tej chvíli zaseknú a začnú spracovávať nový podnet. „To sa presne v tú chvíľu deje. Sú efektívne vyrušené od toho, čo práve robili a snažia sa prísť na to, kto je tá osoba, po ktorej jej rodičia volajú," dodala Smithová. Základom fungovania tohto triku je však aj to, aby rodič zachoval pokoj v hlase aj vo vlastných emóciách.
Niektorí vynaliezaví rodičia sa pokúsili aplikovať tento trik aj na štekajúcich psov a tvrdia, že to tiež funguje.