Je zvláštny, ale funguje! Trik na utíšenie dieťaťa v záchvate hnevu používajú rodičia po celom svete
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Je zvláštny, ale funguje! Trik na utíšenie dieťaťa v záchvate hnevu používajú rodičia po celom svete

— Foto: ChatGPT/ Pixabay-ilustračný

Niektorí rodičia tvrdia, že funguje aj na psov.

Rodičia určite poznajú chvíle, keď dieťaťom lomcuje záchvat hnevu a neúprosný plač. Dôvodom pritom môže byť z nášho pohľadu aj úplná maličkosť od obsadenej hojdačky na ihrisku až po zle natreté maslo na pečive. Utíšiť dieťa v amoku nie je nič jednoduché, preto si mnoho rodičov nedokáže vynachváliť posledný trend sociálnych sietí, ktorý podľa nich funguje stopercentne. O čo presne ide?

Jessica! Jessica!

Trik je v princípe úplne jednoduchý. Vo chvíli, keď sa dieťa dostane do záchvatu hnevu, začnú náhle a hlasno volať meno: „Jessica! Jessica! Kde si? Už si tam?"

@evanthiadavis Wow, this worked so well. This will be my new go to when my baby / toddler cries 😂 Jessica!!! 👍🏻🤣 #jessica #tantrum #help #crying ♬ original sound - Evanthia Davis

V princípe je teda jedno, aké meno na zvolanie použijete, ale pár sekúnd treba hrať hru o tom, že niekoho čakáme, možno je za dverami a podobne. Každé dieťa vtedy stíchne a snaží sa vyhodnotiť novú situáciu s „Jessicou," ktorú nepozná. „Neviem, kto je Jessica ale zbožňujem ju!" píšu spokojní rodičia.

Prerušenie špirály

Podľa psychológov má tento trik svoje logické odôvodnenie, prečo naozaj funguje. „Keď majú deti záchvat hnevu a hlavne malé deti, sú zaseknuté vo svojich emóciách. V tomto prípade sa potom stane to, že jednoducho prerušíme špirálu emócii, v ktorej sa deti ocitli," vysvetľuje psychologička Smithová pre 11Alive.

@tiffaniortegaaa I actually can’t believe this worked 😂 #fyp #foryou #toddler ♬ original sound - Tiffani | FL Photographer

Deti sa v tej chvíli zaseknú a začnú spracovávať nový podnet. „To sa presne v tú chvíľu deje. Sú efektívne vyrušené od toho, čo práve robili a snažia sa prísť na to, kto je tá osoba, po ktorej jej rodičia volajú," dodala Smithová. Základom fungovania tohto triku je však aj to, aby rodič zachoval pokoj v hlase aj vo vlastných emóciách. 

Niektorí vynaliezaví rodičia sa pokúsili aplikovať tento trik aj na štekajúcich psov a tvrdia, že to tiež funguje.

Prečítajte si tiež: FOTO: Vynaliezavý otec prezradil trik, ako prinútiť tínedžerov upratať si izbu. Rodičia sú z neho v úžase

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…