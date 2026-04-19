Jedna pesnička predpovedala ich rozchod. Tomáš Bezdeda s Adelou nedokázali prežiť všetko
Chlapi zazerali ako pitbuly a Adele priali staršieho.
„Nemusíš byť nervózny. Nejde o nič, iba o všetko,“ smial sa Laco Lučenič, keď na kasting prišiel mladý blonďavý chalan zo Žiliny. Tomáš Bezdeda vtedy ešte netušil, že stojí na začiatku príbehu, ktorý mu zmení život. Nemal premyslenú kariérnu stratégiu, nepoznal pravidlá šoubiznisu a vôbec nevedel, do čoho ide. Ako sám po rokoch priznáva, bolo to čisté, priame a bez kalkulu a netušil ani to, že sa v SuperStar zamiluje.
Baby v tielkach
Tomáš Bezdeda sa do prvej slovenskej SuperStar neprihlásil preto, že by mal veľký plán stať sa slávnym. V skutočnosti o ničom takom ani neuvažoval. Maturant zo Žiliny v tom čase hrával na školských akciách, imatrikuláciách a večierkoch, hudbu miloval, ale život sa mu ešte stále odohrával najmä medzi triedou, gitarou a obyčajnými starosťami 18-ročného študenta. Do jeho života však zasiahol spolužiak.
„Zavolali mi domov na pevnú linku, že mám prihlášku na casting. Povedal som, že som nič nevyplňoval a neprídem. Netušil som, čo je SuperStar,“ spomínal v podcaste Návraty na časy, keď mu všetko pripadalo ako zvláštny žart.
„Po nejakom mesiaci sa mi jeden spolužiak priznal: ‚Ja som bol na plavárni a tam chodili také baby v tých tielkach a mali tam prihlášky, že prihláste sa do SuperStar. Tak som tam napísal tvoje meno a mobil.‘ A ja mu hovorím: ‚Díky. Bol som tam.‘ A on na to: ‚A čo? Ako?‘ Ja vravím: ‚Postúpil som. Uvidíme, čo bude ďalej,‘“ spomínal s úsmevom Tomáš Bezdeda, ktorý nikdy nezabudne na kasting, kde rozhodovala porota v zložení Julo Viršík, Lenka Slaná, Palo Habera a Laco Lučenič. Prvé reakcie porotcov pritom vôbec nezneli ako začiatok veľkého úspechu.
Zachránil ho Habera
Julo Viršík mu povedal nie, Lenka Slaná vraj naznačila, že nie je veľmi zaujímavý typ pre šoubiznis. „Už som sa chcel otočiť a odísť. Habera ma zastavil a povedal, že vo mne niečo vidí,“ spomínal Tomáš Bezdeda na chvíľu, ktorá mohla všetko ukončiť skôr, ako sa to vôbec začalo.
Práve Palo Habera vtedy vyslovil vetu, ktorá sa neskôr ukázala ako prorocká. „To je v prdeli, aký je to talent. Ten, aj keď nepostúpi medzi stovku, a keď sám bude chcieť, tak o dva roky je tu nazad,“ povedal. A Laco Lučenič pridal svoj typický nadhľad aj podporu: „Koniec s Freddiem, koniec s Jožom, teraz prídeš ty.“ Popri tomto všetkom však nad Tomášom Bezdedom visela ešte jedna hrozba, ktorá mohla jeho rozbehnutý príbeh veľmi rýchlo ukončiť.