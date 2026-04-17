Doma nie som len veselý Milanko. Herec Ondrík uteká pred slávou na miesto, ktoré nazýva domovom
Známy herec sa stal nedávno držiteľom ocenenia Slnko v sieti.
Úspech a sláva idú často ruka v ruke i s veľkou únavou a svoje by o tom vedel hovoriť aj Milan Ondrík. Známy slovenský herec patrí aktuálne medzi našich najvýraznejších umelcov - za posledné roky sa totiž zhostil náročných úloh vo filmoch ako Otec, Černák či Bojovník, s ktorými sa musel popasovať nielen fyzicky, ale aj psychicky. V nedávnom rozhovore pre Nový Čas herec priznal, že keď je toho už na neho priveľa, vracia sa ku svojim koreňom, kde nachádza pokoj.
Má namále
Rodák z Dolného Kubína si pred časom prevzal za svoju rola otca vo filme Otec ocenenie Slnko v sieti a ako prezradil, je za to vďačný. „Vážim si tú pozornosť, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa venujú kultúre v tejto náročnej dobe,“ uviedol Milan Ondrík a zároveň dodal, že je vďačný aj za to, že môže robiť prácu, ktorá ho baví, a že má možnosť na sebe neustále pracovať.
Nielen úloha otca, ale aj ďalšie jeho postavy si vyžiadali jeho maximálnu ponorenosť a úsilie, a to samozrejme nezostalo bez následkov. „Niekedy cítim, že už mám naozaj namále - fyzicky aj psychicky,“ priznáva herec s tým, že stane sa aj to, že si prácu jednoducho prinesie aj domov.
„Pre Zuzku to nie je jednoduché. Ani ja nie som jednoduchá povaha. Doma nie som ten veselý Milanko,“ hovorí otvorene Milan Ondrík, ktorý keď potrebuje všetku slávu hodiť za hlavu a mať aspoň na chvíľu pokoj, tak sa vyberie na miesto, kde vyrastal.