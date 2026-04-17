Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci
Kedysi tu ťažili asfalt, dnes láka turistov.
Mnohí Slováci majú pocit, že za výnimočnými miestami treba cestovať ďaleko. Pritom jeden z najväčších unikátov sa ukrýva len pár kilometrov od Žiliny – a na prvý pohľad by ste ho možno prehliadli. Nenápadná obec Nezbudská Lúčka totiž ukrýva jazero, ktoré vzniklo na mieste bývalého lomu na prírodný asfalt. Ako upozorňuje portál Žilinak, ide o lokalitu s nezvyčajnou minulosťou, ktorá dnes láka čoraz viac zvedavcov.
Tajomná minulosť
Ešte v minulom storočí tu pulzoval priemyselný život. V lome sa ťažil prírodný asfalt – a nešlo o hocijaké miesto. Podľa portálu SME to bol jediný takýto lom v celej Európe. Ťažba sa začala ešte pred prvou svetovou vojnou a asfalt z Nezbudskej Lúčky našiel využitie aj počas druhej svetovej vojny, keď z neho vybudovali cestu zo Strečna do Vrútok. Ťažba sa skončila začiatkom 60. rokov, keď lom postupne zaplavila voda.
Za ukončením ťažby sa pritom skrýva aj tragédia. „Viem, že dôvodom na zastavenie ťažby bol ťažký smrteľný úraz na železničnej koľaji... Zahynuli pri ňom naraz štyria pracovníci, preto sa ťažba zrušila,“ spomínal bývalý kronikár Pavol Ďurčo.
Z kedysi rušného miesta dnes zostali len fragmenty – zvyšky budov, staré koľajnice či kaplnka svätej Barbory. Ticho, ktoré tu dnes vládne, kontrastuje s minulosťou, keď tu pracovali desiatky ľudí.