Nešťastnému Johnnymu Deppovi namaľovala obraz. Zuzka Smatanová zverejnila historku, o ktorej nikto nevedel
Zuzke ostala aspoň pekná spomienka.
Obľúbená speváčka Zuzka Smatanová prezradila svojim fanúšikom viac, ako sa mohli doteraz kdekoľvek dozvedieť. Ukázala sa nám tak v inom svetle, na ktorý sme zvyknutí, ale potvrdilo sa tiež, že je to úprimná všestranne talentovaná osobnosť so zmyslom pre humor. Zuzana porozprávala aj doteraz neznámy príbeh, v ktorom figuroval samotný Johnny Depp.
Ašpirujúca modelka
Priznania málo známych vecí sú teraz na sociálnych sieťach mikroktrendom. O Zuzane Smatanovej sme sa napríklad dozvedeli, že na strednej škole sa zúčastnila konkurzu modelingovej agentúry a dopadlo to "dobre".
„Povedali mi, že sa ozvú a ja stále trpezlivo čakám," uťahuje si Zuzka v príspevku. A okrem toho, že nemá žiadne alergie a vôbec nie je súťaživý typ, ktorý potrebuje vyhrať za každú cenu, tak mnohých oslovil jej zážitok s hercom a muzikantom Johnny Deppom.
Stretnutie, z ktorého zišlo
V roku 2014 sa Zuzka pripravovala na stretnutie s Johnny Deppom, o ktorom je známe, že nie je len herec ale aj oddaný muzikant. S Johnnym sa mali dokonca stretnúť na jednom pódiu a odohrať spoločné vystúpenie. Depp vtedy obiehal Európu a jednou zo zastávok mala byť aj Bratislava.
„Cvičili sme s kapelou Poison od Alice Coopera. Večierok sa blížil, ako dar som mu namaľovala jeho portrét, no Depp to celé zrušil," vysvetľuje okolnosti, kvôli ktorým napokon ku stretnutiu nikdy neprišlo.
Depp bol vtedy sužovaný problémami vo vzťahu s dnes už bývalou manželkou Amber Heard. „Namiesto Deppa prišiel Adrien Brody, ale ten už nespieval," dodala Zuzka. Na pamiatku stretnutia, ktoré sa nikdy neuskutočnilo, jej tak v archíve ostal portrét Johnnyho Deppa nakreslený uhlíkom.