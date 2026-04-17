Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý
Keď dnes príde na spoločenskú akciu, presne vie, kto fetuje.
Žil život, ktorý si mnohí spájali s úspechom a popularitou, ale za zatvorenými dverami bojoval s démonom, ktorý ho pripravil takmer o všetko – aj o vzťah s vlastnými deťmi. Herec Matúš Kvietik dnes otvorene priznáva, že nebyť podpory ich mamy Lenky a momentu, keď si uvedomil, čo môže stratiť, jeho príbeh mohol dopadnúť úplne inak. „Chcem povedať, že som bývalý feťák. Trinásť mesiacov som čistý,“ šokoval úprimnosťou vo svojom podcaste a bez prikrášľovania opísal cestu, ktorá ho priviedla až na úplné dno. „David Bowie hovoril, že keby začal chľastať, tak by to bol bozk smrti. Toto mám aj ja,“ priznal.
Každý piatok ako ringlota
Začiatok podľa jeho slov nebol dramatický ani výnimočný. Ako sám hovorí, málokto začne piť alebo fetovať zo šťastia. „Úprimne, aspoň z mojej skúsenosti a z rozhovorov, ktoré mávam s ľuďmi so závislosťou, minimum z nich – ak vôbec niekto – začal piť alebo fetovať zo sebalásky. Tam je podľa mňa úplný základ. Nízke sebavedomie, depresívne obdobia, všeobecne psychické problémy – odtiaľ to celé pramení,“ priznal v úprimnom rozhovore pre Nový Čas herec, ktorý 12 rokov trpel úzkosťami.
„Ja som dlhodobo vedel, že sa nemám rád. Že mám veľké problémy sám so sebou. Bol som typ človeka, ktorý sa v tom, keď mu bolo zle, ešte viac utápal. Dokonca by som povedal, že som to svojím spôsobom mal rád – ten pocit, keď som sa necítil dobre,“ opisoval stav, ktorý mnohí zvonku nedokázali pochopiť. Vnútorný nepokoj sa snažil rieši experimentmi, ktoré mu však prerástli cez hlavu.
„Mal som skôr také obdobie, že každý piatok som sa úplne zdrúzgal jak ringlota a tam to skončilo. Čo, samozrejme, tiež nie je úplne zdravé, ale bol to taký študentský život,“ spomínal. Zlom prišiel počas pandémie. „Počas covidu som začal experimentovať. Najprv marihuana, potom som si doma pestoval lysohlávky – išiel som do toho ako veľký domáci farmár. A potom som objavil kokaín,“ priznal otvorene o droge, ktorej sa roky vyhýbal, no napokon sa stala súčasťou jeho každodennosti.
Realita slovenského šoubiznisu
„Ja som tomu podľahol a bol to veľmi postupný, graduálny proces. Trvalo to zhruba tri roky, kým som sa dostal do bodu, že som bral každý deň a nevedel prestať. A keď sa človek dostane do bodu, že nevie prestať, tak to je už vážny problém,“ vysvetľoval Matúš Kvietik, ktorý sa aj preto dnes vyhýba spoločenským akciám. Nie pre pózu, ale preto, že vie, aká je realita slovenského šoubiznisu. „Paradoxne, jedna z najdepresívnejších vecí na kokaíne je to, že je dnes úplne všade. A keď človek vie, čo má hľadať, tak to vidí. Ja prídem na nejakú akciu a presne viem, kto fetuje,“ povedal.