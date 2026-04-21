Pozná jednoduchý spôsob, ako ho uložiť do formy. Trhací chlebík Romana Paulusa z vás spraví hviezdu večera
Je vláčny, chuťovo výrazný a nenáročný na prípravu.
Šéfkuchár Roman Paulus sa s fanúšikmi zväčša delí o recepty, ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo pripraviť v pohodlí domova, a to bez toho, aby ste museli utekať do obchodu. Podobne je to aj v prípade trhacieho chlebíka, ktorý je ideálny na rodinné oslavy, ale aj na večer strávený pri televízii. Pri jeho príprave si treba dať pozor len na jednu vec - nešetriť bylinkovým maslom, do ktorého sa namáča.
Pripravuje ho jednoducho a chutne
„Chrumkavý cesnakový chlieb s parmezánom je presne to, čo potrebujete na každú príležitosť! Je perfektnou voľbou, keď čakáte hostí, plánujete večer s priateľmi pri pive, alebo chcete urobiť radosť rodine. Dá sa ľahko trhať, takže si každý odtrhne svoj kúsok sám. Určite vyskúšajte, budete za hviezdu večera,“ napísal známy šéfkuchár k svojmu videoreceptu.
Inšpiroval aj spôsobom, akým chlebík skladá do formy a mnohým tým ušetril drahocenný čas. „Zvyknem robiť trhaciu buchtu so škoricou, takže vyskúšam aj toto. Predovšetkým ten spôsob skladania je jednoduchší než ten môj,“ napísala pod video jedna z fanúšičiek.